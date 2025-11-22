ルメール発「CL by C.ルメール」、日本製“競馬用パフォーマンスソックス”発売　松山・岩田と共同開発の3モデル

JRAジョッキーのクリストフ・ルメールが手がけるファッションブランド「CL by C.ルメール」は、11月20日よりブランド初となる“日本製・競馬用パフォーマンスソックス”の販売を開始した。ラインアップは、ルメール騎手・松山弘平騎手・岩田望来騎手の実戦知識を反映した CHRISTOPHE／KOHEI／MIRAI の3モデルで、いずれも各200足限定。京都の直営店「CL FASHION & CAFE」と公式オンラインストアで取り扱う。

同製品は、国内靴下生産量の約40％を占める奈良県広陵町の工場「昌和莫大小株式会社」と、3名の騎手、ブランド開発チームが約8か月にわたり試作と検証を繰り返してきた。ブーツ内での快適性を追求した超軽量・薄手設計をはじめ、吸汗速乾性、段階着圧、足裏シリコングリップ、エコ素材採用など、高度な技術を集約した一足に仕上がった。競馬の実戦だけでなく、乗馬・アウトドア・日常ユースにも適した高機能ソックスとなっている。

卓越した職人技を集結

ルメール騎手は「これまで競馬のジョッキーのためのソックスは存在しませんでした。今回、2人のトップジョッキーと日本の卓越した職人技が力を合わせ、このプロジェクトを形にできたことを誇りに思います」とコメントし、製品への自信をのぞかせた。

各モデルにはジョッキー自身が選んだ“人生哲学”をメッセージとして刻印。ルメール騎手モデル「CHRISTOPHE」には「PRESSURE IS PLEASURE」、松山騎手モデル「KOHEI」には「BELIEVE IN YOURSELF」、岩田騎手モデル「MIRAI」には「NO HORSE, NO LIFE」が入る。

価格は税込5940円、サイズは23-25cm・25-27cmの2種類を展開。また、本コレクションの売上の5％は「全日本学生馬術連盟」へ寄付され、次世代ホースマン育成の支援に充てられる。

販売は公式オンラインストアのほか、京都の旗艦店「CL FASHION & CAFE」で実施。同店舗では、競馬トロフィーやジョッキー用品を展示するパドック、限定ファッションアイテムを揃えたブティックなど、競馬カルチャーを体感できる空間が広がる。