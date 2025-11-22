仕事の話をする男性の心をつかむ「聞き方」９パターン
仕事の話をするときに、生き生きしてしまう男性は少なくありません。そして彼らは、自分の仕事の話を楽しそうに聞いてくれる女性に対して、好感を抱くものです。そこで今回は、20代から30代の男性に聞いたアンケート調査を参考に、「仕事の話をする男性の心をつかむ『聞き方』」をご紹介します。
【１】「そんなことあるの!?」と大げさなリアクションをとる
「コロコロ表情を変えられると、興味を持ってくれていることが伝わります」（20代男性）など、「リアクションの大きさ＝興味の度合い」と受け取る男性は多いようです。少し大げさなリアクションを心がけると、「聞いてくれてる」感を確実に演出できそうです。
【２】「いつも大変だね」と仕事の苦労をねぎらう
「弱っているときに『大変だね』と言われると心に染みます」（20代男性）というように、仕事の苦労をねぎらう言葉はストレートに男性の心に届くようです。話の内容がネガティブになったときほど、効果的な一言かもしれません。
【３】「○○くんは間違ってないと思う」と「味方」であることをアピールする
「自分の意見に賛成してくれると、話してよかったと思います」（20代男性）というように、相手に共感してあげることも大事なようです。すべてに賛成する必要はありませんが、納得できるポイントでは「私も同じ意見だな」などと言ってあげるといいでしょう。
【４】知ったかぶりをせず、わからない部分はちゃんと聞く
「質問されると、興味があるんだなと思う」（30代男性）というように、わからない部分を聞き流さない姿勢は、男性によい印象を与えるようです。説明好きな男性は意外と多いので、「説明上手！」と褒めてあげると、さらに喜んでもらえるかもしれません。
【５】「話してくれてありがとう」と、相手が仕事の話をしてくれたこと自体を喜ぶ
「『聞かせてくれてありがとう』と言われると、また話したくなります」（20代男性）というように、自分の話が喜ばれるのは、男性に限らずうれしいものです。「もっと話したくなる心理」をうまく刺激できると、距離も一気に近づくでしょう。
【６】長い話でも相槌を打ちながら面白そうに聞く
「上目づかいで相槌を打たれるとグッとくる」（20代男性）など、寄り添うように相槌を打つ女性の姿は、男性にとってかわいらしく見えるようです。逆に、携帯や髪の毛をいじりながらの「ながら聞き」は印象がよくないので、避けたほうがいいでしょう。
【７】「すごい仕事してるね」と仕事内容を褒める
「『すごいね』と言ってもらえると素直にうれしい」（30代男性）など、大人になると人に褒められる機会はなかなかないので、称賛されると喜びも大きいようです。とはいえ、連発するとありがたみが薄れてしまいます。ここぞというときを見極めましょう。
【８】「応援しているよ」と最終的には励ます
「愚痴ってしまったあとに、『応援してる』と言われるとホッとします」（20代男性）というように、相手の女性に励まされることで「話してよかった」と感じる男性は多いようです。愚痴を聞かされても「努力が足りないよ」などと否定的なことは言わないほうがいいでしょう。
【９】意見を求められたら、ちゃんと自分の意見を言う
「たまには意見を言ってほしい。自分ばかり喋ると不安です」（20代男性）など、こちらもきちんと意見を言うと、「楽しく聞いてるよ」アピールになることもあるようです。ただし、相手の話を中断するほど頻繁に意見を言うと、「俺を否定してる？」と思われてしまう場合があるので気を付けましょう。
上手に話を聞くことができれば、ふたりの距離を縮めるきっかけにもなります。ほかにも「男性の心をつかむ『聞き方』」があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
【１】「そんなことあるの!?」と大げさなリアクションをとる
「コロコロ表情を変えられると、興味を持ってくれていることが伝わります」（20代男性）など、「リアクションの大きさ＝興味の度合い」と受け取る男性は多いようです。少し大げさなリアクションを心がけると、「聞いてくれてる」感を確実に演出できそうです。
「弱っているときに『大変だね』と言われると心に染みます」（20代男性）というように、仕事の苦労をねぎらう言葉はストレートに男性の心に届くようです。話の内容がネガティブになったときほど、効果的な一言かもしれません。
【３】「○○くんは間違ってないと思う」と「味方」であることをアピールする
「自分の意見に賛成してくれると、話してよかったと思います」（20代男性）というように、相手に共感してあげることも大事なようです。すべてに賛成する必要はありませんが、納得できるポイントでは「私も同じ意見だな」などと言ってあげるといいでしょう。
【４】知ったかぶりをせず、わからない部分はちゃんと聞く
「質問されると、興味があるんだなと思う」（30代男性）というように、わからない部分を聞き流さない姿勢は、男性によい印象を与えるようです。説明好きな男性は意外と多いので、「説明上手！」と褒めてあげると、さらに喜んでもらえるかもしれません。
【５】「話してくれてありがとう」と、相手が仕事の話をしてくれたこと自体を喜ぶ
「『聞かせてくれてありがとう』と言われると、また話したくなります」（20代男性）というように、自分の話が喜ばれるのは、男性に限らずうれしいものです。「もっと話したくなる心理」をうまく刺激できると、距離も一気に近づくでしょう。
【６】長い話でも相槌を打ちながら面白そうに聞く
「上目づかいで相槌を打たれるとグッとくる」（20代男性）など、寄り添うように相槌を打つ女性の姿は、男性にとってかわいらしく見えるようです。逆に、携帯や髪の毛をいじりながらの「ながら聞き」は印象がよくないので、避けたほうがいいでしょう。
【７】「すごい仕事してるね」と仕事内容を褒める
「『すごいね』と言ってもらえると素直にうれしい」（30代男性）など、大人になると人に褒められる機会はなかなかないので、称賛されると喜びも大きいようです。とはいえ、連発するとありがたみが薄れてしまいます。ここぞというときを見極めましょう。
【８】「応援しているよ」と最終的には励ます
「愚痴ってしまったあとに、『応援してる』と言われるとホッとします」（20代男性）というように、相手の女性に励まされることで「話してよかった」と感じる男性は多いようです。愚痴を聞かされても「努力が足りないよ」などと否定的なことは言わないほうがいいでしょう。
【９】意見を求められたら、ちゃんと自分の意見を言う
「たまには意見を言ってほしい。自分ばかり喋ると不安です」（20代男性）など、こちらもきちんと意見を言うと、「楽しく聞いてるよ」アピールになることもあるようです。ただし、相手の話を中断するほど頻繁に意見を言うと、「俺を否定してる？」と思われてしまう場合があるので気を付けましょう。
上手に話を聞くことができれば、ふたりの距離を縮めるきっかけにもなります。ほかにも「男性の心をつかむ『聞き方』」があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）