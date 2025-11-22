ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、ＮＢＡニックスのスター選手がドジャース・山本由伸投手（２７）のカードを米オークションサイトに出品し、７万２０００ドル（約１１００万円）で落札されたことを報じた。

１５年ドラフトで全体１位指名を受け、オールＮＢＡに３度選ばれているニックスのカール・アンソニー・タウンズはスポーツ界でも屈指のカードコレクターとして知られる。自身の「ＹｏｕＴｕｂｅ」チャンネルなどでもカードパック開封動画を投稿しているが、９月に米トレーディングカード大手「Ｔｏｐｐｓ」インセプションのボックスから山本のＭＬＢロゴマンカード（世界に１枚）を引き当てることに成功。その後山本はワールドシリーズＭＶＰに輝くなど名声を高め、このカードの価値も急上昇することとなった。

「最高の引きだ！」と大興奮だったタウンズだが、熱心なヤンキースファンということもあり、カードの放出を決断。「Ｆａｎａｔｉｃｓ Ｃｏｌｌｅｃｔ」のオークションに出品し、７万２０００ドルで落札されたが、山本のカードとしては過去最高の金額だったという。