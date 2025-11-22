ユニクロ店員が教える「本当に使える冬用トップス」3選。コスパ最高の本命は“ニット見えフリース”｜ユニクロ感謝祭で買いたいもの
今年もユニクロでは、11月21日（金）〜11月27日（木）までの7日間、半期に一度の大セール「ユニクロ感謝祭」が開催されます。ユニクロにはさまざまなトップスがありますが、感謝祭期間中に何を買うべきか迷うところ。
そこで長年ユニクロに勤めている知り合いのR氏に、今年のおすすめの冬トップスを聞いてみました。
※以下、価格はすべて記事執筆時点（感謝祭前）のものです。価格や販売状況は変動する場合があります。
◆コスパ最高！ ニット見えするフリースTシャツ
ユニクロの定番冬アイテムといえばフリース。フリースはカジュアルな印象がありますが、R氏からニット見えするフリースTシャツがあることを教えてくれました。
商品名：ソフトニットフリースモックネックT
商品番号：484336
価格：1,990円
「こちらは1枚でもサマ見えするフリースTシャツです。見た目はニットの風合いでカジュアルにもクリーンにも着られます。
暖かくてかなり動きやすいので私も愛用しています。洗濯機で洗えるし、首元まで暖かくて1,990円で購入できるなんて本当にコスパの良いトップスですよ」（R氏、以下カッコ内同）
R氏が愛用しているソフトニットフリースモックネックTの実物を見てみました。触り心地がなめらかで柔らかいフリースの素材。
見た目がニットのような風合いだけでなく、モックネックの首元に縫い目がないところや、肩が落ちたリラックスシルエットの作りも含めて、ニットのように見せてくれているのだと思いました。ネックレスをつけるとよりおしゃれに高見えしそうです。
◆肌当たりなめらか！ フランネルシャツ
ふんわりとした起毛素材に鮮やかな色で秋冬のおしゃれを彩ってくれるフランネルシャツ。今年のレディースはいつもと違うシルエットで登場したようです。
商品名：フランネルボクシーシャツ
商品番号：479086
価格：税込2,990円
「今年の女性用のフランネルシャツは、ボクシー型で丈がやや短いシルエットになっています。トレンドのワイドパンツと相性が抜群。
1枚で着るのも良いですし、羽織りとして使い、中に長めの丈のシャツと重ねて着ていただくと今年っぽいコーディネートが楽しめますよ。無地やチェック柄など豊富な色柄を取り揃えているのでお好きな1枚が見つかると思います」
実は筆者もフランネルボクシーシャツの赤のチェック柄が可愛くて購入していました。
着た感じは横がゆったりしていたので、中にタートルネックセーターと合わせて着るのもよさそうです。丈がやや短い分、ハイライズボトムスとあわせたらかなり脚が長く見えました。ワイドでも細身のパンツでも相性がよさそうです。
◆男女兼用でいち押し！ UNIQLO : Cコラボニット
ユニクロにはあらゆるニットも豊富に取り揃っています。数多くあるニットの中でR氏が薦めてくれたのは男女兼用のローゲージハイネックセーター。
商品名：ローゲージハイネックセーター
商品番号：479733
価格：3,990円（11月17日時点では、値下げ価格2,990円）
「メンズニットは毎年女性にも人気があります。特にこのUNIQLO : Cとコラボしたローゲージハイネックセーターは、肩周りにゆとりを持たせながらもすっきりとしたシルエットになっているので女性の方にもおすすめ。
洗練されたデザインが特徴のUNIQLO : Cコラボ商品だけあって、これ1枚着るだけでエレガントな雰囲気にさせてくれます」
男性用サイズなのでサイズ感を確認してみました。筆者は151cmでSサイズを試着。首元は苦しくないちょうど良い高さのハイネック。肩はやや落ちたデザインでしたが、横幅がそんなに大きめではなかったため、いつもの男性物ニットよりすっきり着られたかもしれないです。
丈はお尻が半分隠れる長さでスカート、パンツどちらでもあわせやすいと思いました。
＜取材・文／あき＞
【あき】
ライター。自分の思いを文字にするのが好き。本や音楽、ファッション、サンリオなど多くの趣味を持つ。 Twitter：@alice7daizy
