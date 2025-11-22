外見磨きで大変身を遂げた非モテ男性が街コンで“覚醒”し、恋愛のエキスパートから「やるじゃん！」と絶賛される場面があった。

【映像】「モデルみたい」東大卒非モテ男性が話しかけた女性

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #4』（ABEMA）が、11月20日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿6日目、ルックスを磨いたメンバーたちは、男性50人女性50人の街コンに臨むことに。恋愛のエキスパートである歌舞伎町ホスト界のカリスマコーチ・軍神による「モテ」の特別講義も受け、「5人の連絡先（電話・LINE・SNS）をゲットする」というミッションが課された。

東京大学卒という高学歴の一方で、女性経験がなくコンプレックスを抱いている、27歳コンサルタントのアンカメ。4日目夜のナンパミッションでは恐怖心と女性が示す拒否反応で「メンタルがキツイ」と心折れていたが、ルックス改善により「韓流アイドル」「星野源っぽい」姿になって臨んだ今回の街コンは、別人のような“覚醒”を見せた。

女性の名札から旅行が趣味だという情報に着目し、「軽井沢とか似合いそうですね」「一緒に行けたらいいな」と、女性慣れしているかのようなコメントをスムーズに発言。その様子を別室でモニタリングしていた元グラビアアイドルの人気インフルエンサー・かとゆりは「普通に話せてる、すごい！」と絶賛する。

さらに、アンカメは会話の流れから一番乗りで連絡先をゲットすることにも成功。軍神も「めっちゃ良い。アンカメやるじゃん」と評価していた。（ABEMA『男磨きハウス』より）