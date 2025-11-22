日本勢4人はいずれも予選落ち 金谷拓実、暫定ランク100位でシード獲得は週末次第に
＜ザ・RSMクラシック 2日日◇21日◇シーアイランド・リゾートGC（ジョージア州）◇シーサイドC＝7005ヤード・パー70、プランテーションC＝7060ヤード・パー72＞米国男子ツアーの第2ラウンドが終了した。
〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！
フェデックスカップランキング上位100人に与えられるシード争いの最終戦。日本勢4人が出場したが、いずれも予選落ちに終わった。アンドリュー・ノバク（米国）がトータル16アンダーで首位に立ち、伸ばし合いが続く展開となったが、日本勢は伸ばしあぐねた。前週、優勝争いの末に3位に入り、ランキング99位でシード圏内に浮上した金谷拓実は、2日目はプランテーションCでラウンドしトータル3アンダーにとどまり、決勝進出はならなかった。暫定ランキングでは100位となり、シード獲得は週末の結果次第となる。同じく先週、優勝争いに絡み8位で終えた星野陸也はプランテーションCを回り、トータル5アンダーでカットラインに2打届かず。大西魁斗と久常涼はそれぞれトータル2アンダーで競技を終えた。久常は暫定ランキング95位と“圏内”から最終結果を待つことになる。首位のノバクから1打差2位にパトリック・ロジャース、マイケル・トルビョンセン（ともに米国）がつけた。
