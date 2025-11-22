ドジャースがエバン・フィリップス投手（31）に対し、来季の契約意思を示さない「ノンテンダー」にしたと21日（日本時間22日）、米メディアが報じた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」はスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者の情報として、球団がフィリップスをノンテンダーで放出したと報じた。

フィリップスは18年にブレーブスでメジャーデビュー。オリオールズなどを経て、21年途中からドジャースでプレーし、23年からは守護神となった。昨季は18セーブを記録も右肩腱板断裂でワールドシリーズ前に離脱。今季も開幕を負傷者リスト（IL）で迎えた。4月中旬に復帰し、7試合に登板も5月上旬に右腕前腕の張りを訴えて再度、IL入り。その後、6月に右ひじ側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、今季の残りシーズンを全休した。

大リーグ公式サイトによると、今月初めに投球練習を再開し、来シーズン後半には復帰予定という。チームは今季、球団初のワールドシリーズ連覇を達成もブルペン陣の脆さが露呈。今オフは救援補強を進めるとみられている。

ただ、過去数シーズン、ドジャース屈指のリリーバーだったフィリップスと再契約する可能性もあるとした。