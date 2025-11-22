

華やかに見えるアスリートだが、その輝けるときは短い。トレーニング方法やスポーツ医学の進歩により、以前よりも選手寿命が長くなっているとはいえ、多くの選手が30歳前後で第一線を退く。

日本のトップアスリートの大半は子どもの頃から競技に専念してきたため、スポーツ以外の世界とのつながりが少なく、アスリートのセカンドキャリアはスポーツ界の大きな問題となっている。

元Jリーガーの尾身俊哉さん（30）は、サッカーJ3のY.S.C.C（横浜スポーツ&カルチャークラブ）に在籍も4年で引退。その後起業し、会社を拡大させている。なぜ彼はうまくスタートダッシュが切れたのだろうか。

尾身さんのファーストキャリアを生かしたセカンドキャリア“戦術”を紹介する（この記事は前編・後編でお届けします。本稿は後編です）。

特殊清掃を選んだ理由

前編の一戸建ての次に、尾身さんが清掃に入ったのは、50代の男性が暮らしていた3階建てのマンション。

前回とは違い、2DKの部屋は整理整頓されていたが、最高気温が35℃を超える日が2週間以上続いていたこともあり、亡くなっていた場所は赤黒い体液でドロドロ。目に染みる腐敗臭と、想像以上に凄惨な現場だが、尾身さんは顔色1つ変えずに作業を進めていく。

マンションは一戸建て以上に臭い漏れなどの配慮が必要になる。体液が染み付いたものは三重に密閉して、さらに周りから見えないように段ボールで隠して外へ運び出す。近所に知られたくないからと深夜に作業してほしいと依頼を受けることもある。

年代別サッカー日本代表にも選ばれたことのある元Jリーガーの尾身さんは、なぜ現役引退後のセカンドキャリアに特殊清掃を選んだのだろうか。

それは「人がやりたがらない仕事だから」だ。

といっても、小学校のときに先生から言われたような、「みんなが嫌がることを進んでやりましょう」という自己犠牲を美徳としているわけではない。尾身さんは戦略として、“その道を選択した”のだ。

戦略としての「特殊清掃」とは？

「サッカーに関連する仕事には携わりたいと思ったことはないです。僕はJ3の選手で、サッカー選手としてのブランド力で考えると、日本代表選手やJ1でプレーしている選手よりも低い。同じ土俵で勝負するよりも、勝てる戦場に行こうと考えていました」

大学卒業後4年間プレーした、J3のY.S.C.C.時代に経験したさまざまなアルバイトを通じて知った職種の中で、最もアスリートがやらなそうな仕事、それが特殊清掃・遺品整理だった。

「サッカー選手とのギャップがあるほど、目立つことができると思ったんです。特殊清掃をしている元アスリートは僕の知る限りいないので、いずれはメディアにも注目してもらえるだろうと考えていました。もちろん、孤独死は社会問題になっているので、おそらくこれから先もニーズが増えていくだろうという見通しもありました」

創業から1年もしないうちに、「元Jリーガーが防護服で特殊清掃」と地方紙に取り上げられ、マスクを提供したいと支援を申し出てくれる企業も現れた。筆者もまんまと尾身さんの策にはまった1人だ。

「戦場を変えれば勝てる」。そのことに尾身さんが気づいた1つのきっかけがあった。高校3年のときに攻撃的ポジションからサイドバックへ転向したことだ。

中学まで尾身さんはドリブルやスピードを武器に攻撃の中心を担う存在だった。中学3年生から名門・横浜F・マリノスのユースの練習に参加し、順調にいけばプロになれると信じていた。



黙々と作業を進める（写真：大澤誠撮影）

しかし、プロのレベルに近づくと、彼のドリブルは特別な武器ではなくなっていった。

試合にも出られなくなり、伸び悩んでいたとき、コーチからトップ下からサイドバックへの転向を勧められた。スキルの高い選手が集まっている中盤のポジションでは目立たなくなっていたドリブルも、ディフェンダーの中ではトップクラスになれる。ポジションを変えることで輝きを取り戻した尾身さんは再ブレイクを果たし、高校クラブチームの頂点に立った。

一方で、この成功体験がかえって「J1、J2の選手になれなかった」理由にもなってしまったとも吐露する。どういうことなのだろうか。

不要なプライドが足かせに

「自分で言うのもなんですが、高校時代に優勝していなくて、年代別の代表にも選ばれていなかったら、J1、J2でプレーできていたんじゃないか。若いうちに日本一、代表という頂点を知ったばかりに、そこで満足してしまい、調子に乗ってしまったところが間違いなくあった。プロとしては失格のメンタルでしたね」

進路を決める高校3年の夏に大ケガを負って、トップ昇格できなかったという不運もあったが、そうでなくても「心が未熟だったので、いずれは挫折していただろう」と尾身さんは冷静に振り返る。

Y.S.C.C.時代に、こんなことがあった。

監督にサイドバックから攻撃的ポジションへの再転向を打診された。しかし過去の成功体験が邪魔をして、尾身さんはそれを固辞する。

「『サイドバックを続ける限り試合には出さない』と監督から言われていたのですが、僕にはサイドバックで結果を出してきたプライドがあった。いま考えると、まったくいらないプライドなんですけどね（笑）」

ポジション変更を受け入れず、試合に出られない1年間で、尾身さんは「柔軟に監督に合わせられる選手じゃないと、今後も試合に出られない。意地を張っている場合じゃない」と渋々ではあったが考えを変えた。

翌年は監督に言われたポジションで挑み、プレシーズンはアシストも得点もチームで一番の成績を残した。

ところが、リーグ戦が始まった途端になぜだか結果が出せなくなってしまう。「試合に出たいという思いが強すぎて、監督の顔色をうかがって、ミスを恐れて、萎縮していたからだと思います」。

人の評価を気にする状況では、自分は力を発揮しきれない。あらためてそのことを痛感した。そうだとしたら、就職して、会社や上司の方針に従って仕事をするよりも、起業するほうが向いているのではないか。

「そもそも、僕は誰かの下で働くのが嫌なんですね。サッカーをやっていたときも、監督に指示されても、それを無視して自分のやりたいプレーをしていたので」

よくよく尾身さんの話を聞くと、その気質はどうやら子どもの頃からのようだ。「5歳上の兄もサッカーをしていたんですけど、一緒にサッカーをしたことはほとんどないですね。家族と一緒にサッカーするのが嫌いでした。指示されるのが我慢ならなかったんです」と苦笑いする。

高校時代の優勝体験という成功は、その後のサッカー人生ではマイナスに作用した。けれども、失敗だったと思っていたリーグ戦で勝てなかったという経験が、サッカーを辞めてからの人生にはプラスに働いた。成功が失敗に、失敗が成功に変わることがある。だから、人生はおもしろい。



亡くなった人のことを思いつつ片付ける（写真：大澤誠撮影）

ファーストキャリアで得たもの

尾身さんが引退後のキャリアを築くうえで考えたのは、「どのポジションで戦うか」だけではない。自分は「どんな武器を持っているのか」についても見つめ直し、それをためらうことなく使った。

前編でお伝えしたが、尾身さんは遺品整理のアルバイトをするうちに、清掃のノウハウを身に付け、「あとは案件をどう取ってくるかを考えればやっていけそうだな」と会社を立ち上げた。

当然ながら、仕事を獲得することはそんなに簡単なことではない。特に、起業をした直後は実績も信頼もない。ただ、清掃業としての実績がなくとも、尾身さんには「元Jリーガー」の肩書と選手時代に得た人脈があった。それを最大限に利用した。

いらないプライドは捨てた。これはファーストキャリアで学んだことだ。

「仕事は人から紹介していただくことが一番多いです。ただ、それができたのはサッカーをしていたからです。チームを中心にサポーターというコミュニティができているので」。尾身さんは、Y.S.C.C.を応援している会社の社長や自宅の大家などの力を借りて、互助会などの仕事につなげていった。会社経営をしたことがなかった中で、先輩経営者の助言もありがたかった。

「本当にたくさんの方に助けられて今があるなと感じますね。高校生で初めて横浜で1人暮らしをしたときも、『町内会の孫』と言われて、可愛がってもらいました。ケガをして松葉杖をついていたら、近所のおばちゃんたちがご飯を作ってきてくれるんですよ」

応援される人であることは、尾身さんの最大の武器かもしれない。「でも、若いから応援しようが通用するのは、35歳くらいまでだと思うんですよ」。だからこそ、尾身さんは35歳までに、今度は自分が人を応援できる立場になりたいと考えている。

尾身さんが応援したいのは、現役を引退したアスリート。これまでに多くのアスリートが第2の人生で苦戦している姿を見てきたからだ。そのために、「いまは売り上げを伸ばして、自分自身がセカンドキャリアで結果を出している背中を見せたい」と言う。

将来的にはアスリートを雇用できる基盤を作るために、特殊清掃だけでなく、不動産売買や相続など、亡くなった後の手続きを総合的にサポートできるようになりたいと熱を込めて語る。

「特殊清掃は特別なスキルが必要です。だれにでもできないところを起点に広げていけば、競合他社に真似できない優位性を作ることができます。それはお客さんにとっても魅力になると考えています」

一括して仕事を受けることで収益アップにつながるだけでない。大切な人が亡くなって悲しんでいる遺族が、特殊清掃が終わったら、次は不動産売却、次は相続と、別々の業者に依頼して苦労するストレスを軽減できる。「遺族の気持ちにチームメイトとして寄り添いたい」と考える尾身さんらしい将来ビジョンだ。



80代の女性が残していった思い出の数々（写真：大澤誠撮影）

引退して、ようやくプロになれた

順調にビジネスを拡大している尾身さんだが、筆者には1つ気になることがあった。常に死と向き合う仕事は、精神的な負担もあるはず。つらくなることはないのだろうか。

「終わったらキッパリと忘れられるので、トラウマになって夢に出てくるようなこともありません」

サッカーをしていた頃の尾身さんは、決して切り替えが早いタイプではなかった。

「ミスを引きずってしまうというか、同じような場面になったときに『やばい、この間と同じ状況だ。同じミスはしたくない』とプレーが消極的になってしまう。きっと、ミスをしても次はいいプレーができるといいイメージを持てるくらいの“強メンタル”じゃないと、トッププロにはなれないんですよ」

特殊清掃を始めて、ようやくプロになれたと尾身さんは続ける。

「ずっとこの仕事をしている人からしたら、まだまだだろと言われるのは間違いないのですが、僕はいま自信をもってこの仕事をしています。少なくとも気持ちの面では、ようやくプロになれましたね」

