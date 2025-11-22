

特殊清掃のヤマ場を終え、休憩する尾身さん（写真：大澤誠撮影）＊一部加工しています

【写真で見る】元Jリーガーの尾身さんが行う特殊清掃の様子

「この仕事、もう一生やりたくない」

初めて「特殊清掃」の現場に足を踏み入れた瞬間、元Jリーガーの尾身俊哉さん（30）は心底後悔した（この記事は前編・後編でお届けします。本稿は前編です）。

【写真】元Jリーガーの尾身さんが行う特殊清掃の様子

後編：｢ブランド力ない｣元Jリーガーが見据えた"将来"

マスクをしていても感じる腐敗臭

この部屋の住人である1人暮らしの男性が亡くなってから、2週間以上が経過していた。

マスクをしていても感じる腐敗臭が、部屋の奥から押し寄せてくる。布団には故人の体液で真っ黒な人形が浮かび上がっている。部屋中ウジ虫だらけで、歩くたびにクシャクシャと潰れる感覚が足の裏から伝わった。

匂いや有害物質が漏れ出ないように、消毒が終わるまでは窓は開けられない。40℃近い暑さの中での作業に、全身から汗が吹き出し、白い防護服が汗でピッタリと体に貼り付く。

覚悟を決めてこの世界に飛び込んだが、わずか数分で「続けていけるかな」と自信を失った。

それでもなんとか作業を終え、遺族に報告をした。このとき、心に渦巻いていた霧が一気に晴れた。四国から来たという故人の姉と母親から、「何から何まで全部やってくれて、ご迷惑をおかけして申し訳ない。本当にありがとう」と涙を流して感謝されたのだ。

「ご遺族も頭が真っ白で何をしていいのかわからなかったと思うんです。でも荷物が片付くと、少し気持ちも落ち着いてくる。感謝の言葉をかけてもらって、『やっぱりこういう仕事は大事なんだな』とこの仕事の意味を理解しました」

サッカーで得る喜びとは違う、誰かの役に立っているというやりがいだった。「それからはどんなに匂いがきつくても、どんなに過酷な現場でも苦ではなくなりました。あの言葉がなければ、僕は続けていなかったかもしれません」。

孤独死や自死した人の自宅、事故・事件の現場の原状回復を行う特殊清掃の会社を経営する尾身さんは、サッカー年代別日本代表に選出された経験もある、元Jリーガーだ。なぜ華やかなピッチから、孤独死の現場へ足を踏み入れたのか。その理由を知りたくて、彼の仕事に密着した。



ゴミ屋敷化していた女性の自宅（写真：大澤誠撮影）

階段の下で亡くなっていた女性

2025年8月下旬。尾身さんは関東地方にある都市の閑静な住宅街にある2階建て一軒家の特殊清掃に入っていた。

1階はキッチンも含めて4部屋、2階は3部屋、どの部屋も床が見えないほどのものが散乱している。部屋に残されていた温度計が35℃を指す中、10人ほどの男性スタッフが淡々と荷物を仕分けし、大量の家具とゴミ袋を庭へと運び出していた。

「これでもだいぶ片付いたほうなんですよ。僕たちが来たときは、家中腰くらいまで物が積み上がっていて、玄関のドアが開きませんでした。だから、まず作業員が入れる道を作るところからはじめたんです」

大きな一軒家で1人暮らしをしていた80代の女性は、階段の下で亡くなっていたそうだ。

女性で体液が少なく、発見が早かったため、特殊清掃にはそれほど時間がかからなかったが、ピアノや本棚など、家族で住んでいた頃の大量の荷物が残されており、いわゆるゴミ屋敷状態。「遺品整理」には3〜4日かかる見込みだという。

子育て本や編み物道具……。かつては丁寧な暮らしをしていたであろう面影と目の前のゴミの山のギャップに、「どうしてこんなことになってしまったのか」と困惑する筆者の傍らで、尾身さんは荷物を1つひとつきめ細かくチェックし、手早くゴミ袋に入れていく。

バッグは1つひとつ開けて中を確認。本やノートは挟まっているものはないかパラパラとめくってみる。出てきた貴重品はすべてご遺族に確認してもらうために大切に保管する。

「この確認と仕分けが遺品整理では一番要の作業です。紙切れ1枚でも遺族にとっては思い出の品かもしれないので、丁寧に仕分けます。あとは少しでもゴミを減らすため、衣類や紙などリサイクルできるものを分けていきます」



女性が亡くなっていたという階段を片付けるスタッフ（写真：大澤誠撮影）

孤立死・孤独死は年間7万件超

核家族化・高齢化に伴い、1人で亡くなる孤立死・孤独死が年々増え、社会問題となっている。

警察庁の調べによると、24年に「警察取扱死体のうち、自宅にて死亡した1人暮らしの者」は7万6000人。そのうち「4日以上」経過していたものは3万1843件に上る。尾身さんの会社のある神奈川県だけでも、昨年1年間で2000件ほどの特殊清掃の依頼が来る。

人は亡くなると、1時間も経たないうちに腐敗が始まる。

発見までの日数が長くなると遺体の腐敗が進行し、腐敗臭やウジ虫が発生。体液や血液が漏出して、床や壁などを汚損する。特殊清掃とは、そうした現場を特別な薬剤を使って殺菌、消臭し、原状回復をする仕事だ。

依頼は、腐乱の進行が早い夏場に一気に増える。

引っ越しシーズンが終わった後の5〜6月は少なく、昨年は7月の終わりから9月ごろまではほぼ休みを取れなかった。今年は猛暑の影響で、「まるっと1カ月、仕事が増える時期が早まった」そうだ。

日本では特殊清掃を行うのに特別な許可は必要なく、民間の資格があるだけだ。尾身さんは、“特殊清掃という武器”を最短で手に入れるため、特殊清掃技術水準が高いアメリカの政府や保険業界が定める基準を踏襲して、日本の環境に最適化した独自の高度清掃技術を持つ、ブルークリーン株式会社のフランチャイズとして、本部のサポートを受けながらノウハウを身に付けた。

「アメリカは銃社会なので、血液で汚れた場所を清掃する技術が進んでいるんです。僕もさらに高い技術を身に付けるため、数年のうちにアメリカで資格を取得したいと考えています」

この向上心は、サッカーをしていた頃から変わっていない。



1つひとつ確認しながら捨てていく（写真：大澤誠撮影）

プロになれると信じていた

尾身さんは1995年に埼玉県で生まれた。幼稚園でボールを蹴り始め、小学校3年生のときに地元の少年団に入る。当時から、同じ左利きの中村俊輔選手に憧れ、横浜F・マリノスが好きだった。

中学生になると「ボールを持ったらパスを出さずにドリブル」という攻撃力を武器に、埼玉でも知られる存在になった。「プロになりたい、なれるんじゃないかなというのが少しずつ見えてきた」。

中学3年生のときに練習参加した横浜F・マリノスユースからオファーを受け、週3回学校を早退し、2時間以上かけて横浜まで通った。帰宅は夜の11時半という生活も苦にならないほどサッカーに没頭していった。

高校に入るとマリノスユースに正式に入団し、横浜で1人暮らしをしてプロを目指した。

高校3年のときにディフェンダーへの転向をきっかけに飛躍。高校生の年代のクラブチーム日本一を決める大会に左サイドバックとして出場し、俊足やキック力を生かして、マリノスユースの全国制覇に貢献した。

マリノスのトップチームの練習にも呼ばれるようになり、U-18サッカー日本代表にも選出された。

プロサッカー選手は手の届くところまで来ていた。しかし進路を決める大事な時期に、練習試合で足首の三角骨を損傷。全治3カ月という不運に見舞われる。プロになりたかった尾身さんはJ2に行くことも考えたが、最終的には専修大学に進学した。

しかし大学では、高校時代の負傷が尾を引いて、ケガに悩まされ続けた。4年間ほとんどAチームの試合に出られず、「正直、プロも諦めていた」。就職活動をして、4年生の10月には内定をもらった。

だが、「このまま就職して、もうサッカーをやることはないんだな」と思うと、無性にサッカーがしたくなった。

その頃、3部リーグのJ3に所属する横浜スポーツ&カルチャークラブ（Y.S.C.C.）でセレクションがあることを知った。ダメ元で受けにいくと、まさかの合格。「代表の吉野（次郎）さんが高校時代の僕のプレーを見ていて、もう一度チャンスをくださったんです」。



Y.S.C.C.時代の尾身さん（写真：©︎Y.S.C.C.）

尾身さんは内定を辞退。「いつかJ1の舞台へ」という諦めかけていた夢にもう一度挑戦することを決めた。しかし、現実は甘くはなかった。

支給されるのは勝利給の2000円

日本プロサッカーリーグのJリーグは、J1が20クラブ、J2が20クラブ、J3が20クラブの編成となっている。

J2以上は大半のクラブが全選手とプロ契約を結んでいるが、J3はプロリーグでありながら、プロ契約とアマチュア契約の選手が混在している。尾身さんはJ3のY.S.C.C.とアマチュア契約を結んだ。

「クラブからもらえるのは、勝利給（勝利交通費）の2000円だけ。これも試合に出なければ支給されません。当然それだけでは生活ができないので、午前中の練習が終わると、午後からはサッカースクールコーチや介護など、さまざまなアルバイトをして生活費を稼いでいました」

芽が出ないまま3年が過ぎた。

「Jリーグでプレーして生活はできているけれど、サッカーでお金をもらえているわけではない。その葛藤がずっとありました。自分はこのレベルなんだなと自分自身で限界を作り、向上心がなくなりかけていました」

4年目の契約更新は諦めていた。「でも、横浜が大好きなので、ほかのチームに行く気はなかった。もう引退しよう」と覚悟した。だが、吉野代表からは意外な答えが返ってきた。

「『5年目までまったく試合に出ていなくても、6年目から急に活躍した選手もいる。期待しているから、もう1年やってみろ』と言われて、セカンドキャリアを探しながら、いまサッカー選手としてできることをしようと覚悟をもって"最後の1年"に臨みました」

アルバイトをしながら、尾身さんはひたすら考えた。「僕がもらっている時給1500円は、どこから生まれているのだろう。どうしたらお金を生み出すことができるのだろう」。

そして、「1年後にどんなビジネスをしていこう」と意識するようになった。

パソコンなどのビジネススキルは皆無。一方で、サッカー選手などのアスリートは応援してくれる人たちが周りにいることもあり、一般的な20代よりは人脈が広い。特殊清掃という仕事があるのを知ったのも、尾身さんを応援したいと申し出てくれた遺品整理の会社の社長と出会ったからだ。

「いい日当を用意するから、たまに手伝いに来てよ」と言われ、1〜3カ月に一度と不定期ながらアルバイトに行くようになった。

「アルバイトを続ける中で、自分の中で遺品整理や清掃のノウハウができてきた。あとはどう案件を取ってくるか考えれば、やっていけそうだなと」。特殊清掃のスキルをブルークリーンの研修で身に付け、冒頭の「もう一生やりたくない」初日を迎えることになる。



ほこりをかぶった温度計。35℃を示している（写真：大澤誠撮影）

「遺族はチームメイト」という気持ち

これまでに何件の現場に関わってきたかを尋ねると、「特殊清掃の件数を数えたことはないし、数えたくもない。これは亡くなった人の数なので」と尾身さんは声をくぐもらせた。

創業からの約1年間で多くの現場に携わったが、いまだに慣れることはない。慣れてはいけないとも思っている。特に自殺の現場は「見た瞬間に、ゾワッとする」と言う。

「テーブルに家族への感謝の言葉や死を選ぶに至った思いが書かれた手紙が置いてあり、ご遺族がその場で読んで泣き崩れている姿を何度も見てきました。寄り添ってくれる人がいたら、この方の人生は変わったんだろうなと」

亡くなった方への敬意を払いながらも、「僕は残された方のほうが大事だと思っている。ご遺族の気持ちを背負って、作業をする」ことが尾身さんのポリシー。見積もりのときも、作業をしているときも、遺族には「何かあればいつでも連絡ください」と伝えている。

実際に夫を亡くした高齢女性が「夜、ちょっと寂しくなって」と電話してきたことがあった。

「『おじいちゃんはこういう人だったんだよ』とか、たわいもない話しかしてないですけど、『なんか安心したよ』と言ってくれて、それだけでよかったなと」

家族のチームメイトとして貢献できる特殊清掃の仕事は、「アスリートに向いている」と尾身さんは語る。

「一番は忍耐力があるところ。アスリートも特殊清掃も“嫌だからやめる”が通用しない仕事。一度決めたことを結果が出るまでやりきるマインドを、自分自身で作ることができるのがアスリートの強みです」

「サッカーをやっているときも、『なんでいま走ってるんだろう』とやめたくなることはしょっちゅうでしたが、高校生のときにクラブユースで日本一になったときに『このためにやってきたんだ』と最高の満足感が得られました」

引退したアスリートを迎え入れたい

1人で始めた会社は、3カ月ごとに社員を1人増やし、1年半で4名に成長。将来的には引退したアスリートを迎え入れたいと話す。

多くのアスリートが引退後のキャリアに苦戦している中、なぜ尾身さんは順調にセカンドキャリアを築けたのか。その背景には、サッカーでの成功と失敗があった。

後編では、尾身さんのビジネス戦略について紹介する。

後編：｢ブランド力ない｣元Jリーガーが見据えた"将来"

（山田 智子 ： フリーライター・カメラマン）