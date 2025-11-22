Photo: 小野寺しんいち

世は、大キャッシュレス時代！

都心部を中心に、だいぶと現金を使わずに生活できるようになってきましたよね。そんな生活に慣れてきた皆さんに、ぜひとも提案したいことがあります。

それが、「財布、そろそろやめません？」。

圧倒的身軽さを実現するMOFT「Snap On」

確かに今でも、出かける時は現金があると安心です。ただ、近所に買い物行くだけなのに、毎回財布を持ち歩くの、正直めんどうじゃないですか。

そこで、私が取り入れているのが「スマホ用カードケース」。

携帯必須な物理カードだけを収納できるケースで、スマホにピタッとつけて使える強者。これで、スマホ1台持ってけば、もう会計も怖くない。圧倒的"身軽"になれるんです。

Photo: 小野寺しんいち

特に今年買ったMOFT（モフト）の「Snap On」は、スマホ用カードケースの最高峰と言ってもいいと感じてます。筆者、これまで約7年にも渡りさまざまなスマホ用カードケースを使ってきたのですが、Snap Onはついに出会えた「これだ！」と思える商品でした。

MOFT Snap On 【薄型＆43g超軽量＆カード最大3枚収納タイプ】 3,880円 Amazonで見る PR PR

必要な枚数が、ジャストで入る

まだまだ完全なデジタル化は追いついていないこともあって、携帯必須な物理カードって意外とあるんですよね。

ただ、財布をゴソッと開けて精査したら、多分多くの人が、

身分証（免許証 or マイナンバーカード）キャッシュカードクレジットカード必要であればポイントカード

あたりの「3〜4枚」で落ち着くはずです。

私の場合も、厳選に厳選を重ねた結果、3枚になりました。

Photo: 小野寺しんいち

ただ、この枚数がジャストに入るケースって意外と少ないんです（主流は1~2枚用か、むしろもっとたくさん入るやつ）。

Snap Onは、ぴったり3枚入ります。なんなら、ペラペラのポイントカードなら＋1枚、4枚ねじ込んでもギリ耐えてくれるポテンシャルもあります（ホテルのルームキーを入れるときによくやっちゃう）。

Photo: 小野寺しんいち

ポイントは、このサイズ感。厚みは3枚入れて8mmほど。ポケットに入れても、気にならないコンパクトさです。せっかくスマホと財布を一体化したのに、巨大化したら元も子もないですよね。入る枚数と大きさ、まさに理想にピッタリでした。

3段階変形するスタンド。コンパクトな収納機構も画期的

Snap Onのいいところは、スタンドにもなってくれること。動画を視聴したり、PCの横に置いてサブディスプレイみたいに使ったり。スタンド機能がスマホ一体型になっていると、超絶便利なんですよ。

Photo: 小野寺しんいち

Snap Onは、ケース外面を引っ張るだけで、簡単にトランスフォーム！

Photo: 小野寺しんいち

これまで使ってきた商品にも、横向きでスタンド化できるものはいくつかありました。ただ、Snap Onの利点は、3段階に変形できること。

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

縦置き、横置き、スマホを浮かせた横置きにチェンジ可能。動画を見る時は横配置が最適ですが、ウェブ閲覧（記事読むのとかは特に！）には縦置きがハマります。

過去に使った類似商品では、支えがヘニャヘニャで安定感ないものも多かったのですが、こちらはマグネットを使った“つっかえ機構”で、底面も広く安定感あり。

それに、マグネットのおかげで普段はピタッと本体にくっついて、コンパクトに収納できるのも嬉しいポイント。設計のアイデア勝ちですね。

取り外し可能なのが、実はジワジワ効いてくる

そして、やっぱりいいな、MagSafe。

Photo: 小野寺しんいち

スマホホルダーに取り付けたり、スマホで撮影を楽しんだりする時、邪魔になるカードケースをサッと取り外せて便利です。

Photo: 小野寺しんいち

それなのに磁力は強力なので、ポロッと外れることもありません（半年間使ってますが、今のところ外れて落ちたことは一度もない）。

ポケット革命、してみては？

やっぱりですね、荷物が少なくなるって単純にいい。ポケットやバッグの中がかさばることもないですし、忘れ物も減ります。それに、なんだか気持ちが軽くなる。

Photo: 小野寺しんいち

キャッシュレス化の潮目に合わせて、ポケットの中も、次の時代へ最適化してみませんか？

財布よ、今までありがとう。これから僕は、もっと身軽に生きていくよ！