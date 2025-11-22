ÆÌ·¿EL¤ä¥í¥±¥Ã¥È¹æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î⽬¤ÏÅ£ÉÕ¤±¡¡ÁÏ¶È130Ç¯¤Î¾å¿®ÅÅÅ´¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ë¤°¤ó¤Þ¤ÎÃæ¾®»äÅ´¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡Ë¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
JR¹âºêÀþ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¹âºê±Ø¤ËÆþÀþ¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤Î¼ÖÁë¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¹âºê¡Á²¼¿ÎÅÄ33.7¥¥í¤ò·ë¤Ö¾å¿®ÅÅÅ´¡Ê¾å¿®Àþ¡Ë¡£²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÏÌÀ¼£Ç¯´ÖÈ¾¤Ð¤Î1895Ç¯¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤ËÁÏ¶È130¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½Â¸¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î»äÅ´¤Ç¤Ï¡¢Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¡ÊºåºæÅ´Æ»¡¦1884Ç¯¡Ë¡¢°ËÍ½Å´Æ»¡Ê1887Ç¯¡Ë¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¡ÊÀî±ÛÅ´Æ»¡¦1892Ç¯¡Ë¤Ë¼¡¤°£´ÈÖÌÜ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÌ¾Ìç¡£±èÀþ¤Ë¤Ï2014Ç¯¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÉÙ²¬À½»å¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î25Æü¡¢¹âºê±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëËÜ¼Ò¤È¼ÖÎ¾¸¡½¤¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö´èÄ¥¤ë¤°¤ó¤Þ¤ÎÃæ¾®»äÅ´¥Õ¥§¥¢2025¡×¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢ÂçÀµÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆÌ·¿EL¡ÊÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¡Ë¡¦¥Ç¥£³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ÖÎ¾·²¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·²ÇÏ¤«¤é±§Ãè¤Ø¡×¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¹æ¡Ë
²ñ¾ì¤Ë¤Ï10»þ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ºÅ¤·¤ÏÁ´Éô¤ÇÌó20·ï¡£¼ÖÆâ¤ä±¿Å¾Âæ¤¬³«Êü¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö503-504¥í¥±¥Ã¥È¹æ¡×¤Ç¤¹¡£
IHI¡Êµì¼ÒÌ¾¡¦ÀÐÀîÅçÇÅËá½Å¹©¶È¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¡¢¾å¿®Àþ±èÀþ¤ÎÉÙ²¬»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯IHI¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆÃÊÌÅÉÁõ¼Ö¤Ç¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¿¥Í¼Ö¤Î¥Ç¥Ï500·Á¤Ï¸µÀ¾Éð¤Î¿·101·ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£¼ÖÂÎ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö·²ÇÏ¤«¤é±§Ãè¤Ø¡×¤¬Ì´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥í¥±¥Ã¥È¹æ¤ÈÊÂ¤Ö¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ç¥£³¡£ÂçÀµÇ¯´Ö¤Î1924Ç¯¡¢Á°¿È¤Î¾å¿®ÅÅµ¤Å´Æ»¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¡¼¥á¥ó¥¹¼Ò¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿EL¤Ç¡¢¥Ç¥£±¡Á£³¤Î£³Î¾¤¢¤ê¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤Î¤Û¤«Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Ï¹ñÅ´¹âºêÀþ¤«¤é¾è¤êÆþ¤ì¤¿µÒ¼ÖÎó¼Ö¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¸½ºß¤Ï¥Ç¥£³¤¬»Ä¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤ÇËÜÀþÁö¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹½ÆâÁö¹Ô¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾å½£¤È¿®½£¤ò¤Ä¤Ê¤°Å´Æ»¤òÌ´¸«¤Æ
¤³¤³¤«¤é¾å¿®ÅÅÅ´¤Î¥ß¥Ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡£±èÀþ¤ÏÌÀ¼£¤Î¼çÎÏÍ¢½ÐÉÊ¡¦ÍÜ»½¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»³«¶È¤ÈÆ±Ç¯¡¢1872Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬´±±ÄÌÏÈÏ´ï³£À½»å¾ì¡£¸å¤ÎÉÙ²¬À½»å¾ì¤Ç¤¹¡£
¾å¿®Àþ¤ÏÀ¸»åÍ¢Á÷¤ò¼çÌÜÅª¤Ë1897Ç¯¡¢¹âºê¤«¤éÊ¡Åç¡Ê¸½¡¦¾å½£Ê¡Åç¡Ë¡¢Æî¼Ø°æ¡Ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤¤¡Ë¤ÈÏ©Àþ¤ò±ä¤Ð¤·¡¢Æ±Ç¯Æâ¤Ë²¼¿ÎÅÄ¤Þ¤ÇÁ´ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¾åÌî¡Ê¤³¤¦¤º¤±¡ËÅ´Æ»¡£SL±¿Å¾¤Î·ÚÊØÅ´Æ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀµÇ¯´Ö¤Ë²þµ°¡¢ÅÅ²½¤Ç°ìÈÌÅ´Æ»¤Ë¡£¾å¿®ÅÅµ¤Å´Æ»¤ò·Ð¤ÆÀï¸å¡¢¸½¼ÒÌ¾¤ËÂå¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¿®¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¿®½£¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë¤Ø¤Î±ä¿¹½ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾åÅÅ¤ä¤ïïÄ¤¬¥Ö¡¼¥¹¶¦±é
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò¼çºÅ¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ¾®»äÅ´ÅùÏ¢·È²ñµÄ¤Ç¤¹¡£¤ä¤äÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Ì¾¾Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¿¥Þ¤Ë·²ÇÏ¸©¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¡£·²ÇÏ¸©¤¬¾å¿®¤Î¤Û¤«¾åÌÓÅÅµ¤Å´Æ»¡Ê¾åÅÅ¡Ë¡¢¤ï¤¿¤é¤»·ÌÃ«ïÄÆ»¡Ê¤ïïÄ¡Ë¤Î¸©Æâ¥í¡¼¥«¥ë£³¼Ò¤ò¤Þ¤È¤á¡¢³Æ¼Ò£³Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îà¥È¥ê¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ìÊý¼°á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»ý¤Á²ó¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥Þ¥¤¥«¡¼²¦¹ñ¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Î¸ø¶¦¸òÄÌÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«2.8¡ó¡£100¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÜÆ°¤â¥¯¥ë¥Þ¤ËÍê¤ë¿Í¤¬£´¿Í¤Ë£±¿Í¤Ç¡¢Ãæ¾®»äÅ´¥Õ¥§¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸©Ì±¤ÎÌÜ¤òÅ´Æ»¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¡¢ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾åÅÅ¤ä¤ïïÄ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤â³èÌö¤¹¤ë¸µ¡¦JRÅìÆüËÜ107·Ï
¾å¿®Àþ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÖÎ¾¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£¥í¥±¥Ã¥È¹æ¤Î500·Á°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢1981Ç¯¿·À½¤Î6000·Á¤È250·Á¡£¼«¼ÒÈ¯Ãí¤Î¿·À½¼Ö¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÃÏÊý»äÅ´¤é¤·¤¤¹¥´¶ÅÙÂç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¼çÎÏ¼ÖÎ¾¤¬2019Ç¯¤«¤é±Ä¶È±¿Å¾¤ËÆþ¤Ã¤¿700·ÁÅÅ¼Ö¡£JRÅìÆüËÜ¤«¤é¾ù¼õ¤·¤¿¸µ107·Ï¤Ç¡¢1988Ç¯¤«¤é¹ñÅ´¤Î165·ÏµÞ¹Ô·ÁÅÅ¼Ö¤Î²¼²ó¤ê¤òÎ®ÍÑ¤·¤Æ27ÊÔÀ®¡Ê54Î¾¡ËÀ½ºî¤µ¤ì¹âºê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë°úÂà¡£¾å¿®700·Á¤ÏÊÔÀ®¤´¤È¤Ë¥«¥é¡¼¤òÊÑ¤¨¡¢»£¤êÅ´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ø¤¬½¸¤Þ¤ëÀô¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¡©¡Ë
¥Õ¥§¥¢³«ºÅÆü¡¢¡Ö£±Æü¥Õ¥ê¡¼¾è¼Ö·ô¡×¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹âºê¡Á²¼¿ÎÅÄ¤ÎÁ´Àþ¤Ë¾è¤êÅ´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âºê¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤ÏÆî²¼¤·¤¿¸å¡¢À¾¤Ë¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¡¢Ì¾Êö¡¦Ì¯µÁ»³¤Î»³¤¹¤½¤Î²¼¿ÎÅÄ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¿®Àþ¤Ï1980Ç¯Âå¤Ëµ°Æ»¶¯²½¤ä¶ÊÀþ²þÎÉ¤ÇÀßÈ÷¶áÂå²½¡£Áö¹ÔÃæ¤ÎÍÉ¤ì¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÀþÃ±Àþ¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙ²¬À½»å¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹±Ø¡¦¾å½£ÉÙ²¬¤Ï£²ÌÌ£³Àþ¤Ç¡¢Î×»þÎó¼Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
±èÀþ¤ÇÍÌ¾¡Ê¡©¡Ë¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í±ØÌ¾¤ÎÆî¼Ø°æ¡£±ØÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÀîÉý¤¬¹¤¤¾ì½ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Î¡Ö¥Ê¥µ¥¤¡×¤È¤â¡¢¼Ø¤¬½¸¤Þ¤ëÀô¤ÎÅÁÀâ¤È¤â¡£½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ªÅÀ¤Î²¼¿ÎÅÄ¡¢¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à£±ÌÌ¤ÎÆ¬Ã¼±Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸½ºß¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î±ÃÖÀþ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢Å´Æ»Á´À¹»þ¤ÎÌ¾»Ä¤ò¤È¤É¤á¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¥Ð¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿ÉÙ²¬À½»å¾ì
àÃÏÊýÅ´Æ»±þ±çÃÄá¤ÎÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡£¡Ö¾å¿®Àþ¤Ï±èÀþ¤ËÀ¤³¦°ä»º¤ÎÉÙ²¬À½»å¾ì¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀéµÒËüÍè¡×¤È½ñ¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ¤¤ÎÃæ¤½¤ì¤Û¤É´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Î2014Ç¯ÅÙ¡¢Ç¯´Ö140Ëü¿Í¤ËÇ÷¤Ã¤¿À½»å¾ì¸«³Ø¼Ô¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï£³Ê¬¤Î£±°Ê²¼¤ÎÌó37Ëü¿Í¤Ë¡£Îò»Ë°ä»º¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾å¿®Àþ±èÀþ¤Ë¤ÏÉÙ²¬À½»å¾ì°Ê³°¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢½ªÅÀ¤Î²¼¿ÎÅÄ¤â´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ø¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¹âºê¤ËÌá¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î»ö¾ðÃÎ¤é¤º¤Ç¿½¤·¤ï¤±¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¼¿ÎÅÄ¤ÏÁ´¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®¡×¤Î»ºÃÏ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±ØÁ°¤Ë²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ñ¸÷Å´Æ»¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¾å¿®ÅÅÅ´130¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¹ðÃÎ¡£ºîÉÊÊç½¸´ü´Ö¤Ï2026Ç¯£´·î£±Æü¡Á£µ·î31Æü¤È¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÁ°ÂÇ¤Á¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸