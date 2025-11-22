ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤é¤Ø¤Î¿®Íê¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¸¶ºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö·ª¿Ü¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö¹Ì°ì¤òÂÎ¸½¡×
ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤Î¸¶ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºî²È¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ²½¤ÎÎ¢ÏÃ¤äºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ä¶¥ÁöÇÏ¤Îå«¤äÇ®¤¤»×¤¤¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£Êª¸ì¤âÃæÈ×¤ËÆþ¤ê¡¢Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉÂËâ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÇÏ¼ç¡¦»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ä¡¢¹ÌÂ¤¤ò»Ù¤¨¤ëÈë½ñ¡¦·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Î¡ÖºÇ¸å¡×¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÍÇÏµÇ°¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¸¶ºî¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî²È¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¡£2017Ç¯¤ËÁá¸«»á¤¬Ï¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢8Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡û¡È¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÇÏ¡É¤¬À¸¤à´¶Æ°¡£±ÇÁü¤Ç¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤À¤³¦
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÍË·à¾ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ç±Ç²è²½¤ä¥É¥é¥Þ²½¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬°ìÀÆ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤»¡¼¤Î¡É¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤¬°ìµ¤¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë¡£¤³¤Î´¶³Ð¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ê¡¢¤È¡£ÀµÄ¾¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¡ÖÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡È¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÇÏ¤¬¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦²è¤µ¤¨»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç´¶Æ°¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´üÂÔ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¡¢±ÇÁü¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹âÃÏÊý¤ÎÉ÷·Ê¤äº«ÉÛµù¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àâ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢±ÇÁü¤ÎÎÏ¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¶¥ÇÏ¹¥¤¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÇÇÏ¤ò»£¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¶¥ÇÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÄÍ¸¶¡Ê¤¢¤æ»Ò¡Ë´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»£¤ì¤ë±ÇÁü¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè2ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¡£¶¥ÇÏ¾ì¤ÎµÞºä¤ò±Ç¤¹»þ¤Ë¡¢²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÎÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡ÖÈô¤ó¤À¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÎÐ¤ÎÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¥í¥¤¥ä¥ë¥¤¥¶¡¼¥Ë¥ã¤¬¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¡×¤Èáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¹À»Ô¤µ¤ó¤Î±öÇß¤â´°àú¡×¡¡Áá¸«»á¤¬¸ì¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤Ø¤Î¿®Íê
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤¦µ±¤¯¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¡£¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÅöÁ³¤½¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤ëÃæ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¡ÈºîÉÊ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥Ù¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¿Í¡É¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µ±¤¯¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤¬µ±¤±¤Ð¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òµ¿¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ï·ª¿Ü¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢1Æ¬¤ÎÇÏ¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¨¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ª¿ÜÌò¤Î¸õÊä¤È¤·¤ÆºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¸¶ºî¼Ô¸¢¸Â¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²ÄÇ½¤Ê¤é¤¼¤Ò¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Áá¸«¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤ë»³²¦¹ÌÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¡ÈÉÊ¡É¤È¡ÈÀ¸¡¹¤·¤µ¡É¤¬Æ±µï¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·ÊÌ¤ÎÊý¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¡È¾¼ÏÂ´¶¡É¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹À»Ô¤µ¤ó¤Î±öÇß¤ÏËÜÅö¤Ë´°àú¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÌÂ¤¤Î±£¤·»Ò¤Ç¤¢¤ëÃæ¾ò¹Ì°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤°¤Ë¡Ö»×¤¤¤òÇØÉé¤¨¤ë¿Í¤À¡×¤È´¶¤¸¡¢´ÊÃ±¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹Ì°ì¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¾®Àâ¤Ç½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¹Ì°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î¶þÂ÷¤Î¤Ê¤µ¤È¡¢¤«¤¹¤«¤Ê±Æ¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬Èà¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ª¿Ü¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¡¢À¸»ºËÒ¾ì¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÌîºê²ÃÆà»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¡ÈÅÄ¼Ë½¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¡£ËÒ¾ì¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í²£ÉÍ¤ÎÌë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¤È´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µ³¼ê¤Îº´ÌÚÎ´ÆóÏºÌò¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤¯¤ó¤Ï¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÂÎ´´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤Þ¤µ¤Ëµ³¼ê¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¡£
¼«Ê¬¤Î¸¶ºî¤Î»þ¤Ï¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿´¤«¤é¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÂè7ÏÃ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Âè7ÏÃ¤Î»£±Æ¤òËÌ³¤Æ»¥í¥±¤Ç½ª¤¨¤¿»þ¡¢ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤ÈºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï²Ã¤¨¤Æ¡Ö7ÏÃ¤Ï¿À²ó¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âµÓËÜ¤òÁ´¤ÆÆÉ¤ó¤ÀÃÊ³¬¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤³¤Î7ÏÃ¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ë¿¨¤ì¤¿¿Í¤Ç¤Þ¤À¤³¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢7ÏÃ¤ÎÁ°¤Ë¤¼¤Ò1ÏÃ¤«¤é6ÏÃ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢Âè7ÏÃ¤ÎÊüÁ÷Á°¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤È¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

