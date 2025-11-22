「尿検査」で採尿を忘れたときの対処法はご存じですか? 絶対に朝一の尿じゃなきゃダメ?【医師解説】

尿検査で採尿を忘れても大丈夫！「LSクリニック東京」の山川先生が対処法を解説します。朝一の尿に限らない場合も多いため、正しい情報を把握し、安心して検査に臨みましょう。

監修

編集部

健康診断や人間ドックの尿検査で朝一の採尿を忘れたらどうすればいいですか？

山川先生

医師や健康診断の担当の方に、きちんと申し出てください。「朝一番の尿でない」ことを明記したうえで、そのまま尿の提出をお願いされることがほとんどです。医療機関によっては、別日に再検査と言われる場合もあるかもしれません。

編集部

朝一ではなく、2回目や午後の尿でも大丈夫なのですか？

山川先生

必ずしも朝一番の尿でないと出来ない検査というのはほとんどありませんので、基本的には問題ありません。ただ、できれば朝一番の尿でないことを申し出たほうが良いとは思います。

編集部

そうだったのですね。

山川先生

はい。まれに、尿検査の日に尿を取り忘れるのを心配して、前日の夜に取っておくといった方もいらっしゃるようなのですが、前日に取った尿の場合、時間が経過し、変化が生じている可能性がありますので、尿検査には望ましくありません。指示に従い、正しい方法で採取していただきたいですね。

編集部

あらためて、どのように尿検査と向き合えばいいですか？

山川先生

尿検査は、体内に針や管を入れることなく、さまざまな情報が得られる非常にすぐれた検査です。しかし、食事や薬、サプリメントの影響を受けやすいため、正確な結果を得るためには、医師の指示に従って、正しい方法で採取するように心がけましょう。

※この記事はメディカルドックにて【尿検査の早朝尿の重要性を医師が解説 採尿が朝一じゃないとダメな理由や検尿結果への影響とは？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。