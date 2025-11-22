今年は干支（えと）で乙巳（きのとみ）年（ヘビ年）。韓国紙は米国との関税交渉で3500億ドル（約55兆円）の対米投資を約束させられたことに触れ、「経済主権も傷付いた」と論評。「1905、1965、2025年の三つの乙巳年は、いずれも韓米日が絡み合う混乱した時期だった。韓国はいつも被害国だった」と嘆息した。

ハンギョレ新聞は経済産業記者名のコラムで「120年前の11月17日は乙巳条約の締結日。大韓帝国の大臣たちは伊藤博文の脅迫、無理強い、懐柔に屈服。韓国人の間で最も悪名高い条約として刻印されている文書が作成された。亡国への大道が切り開かれた」と回顧。「その4カ月前、日本は覚書という形で米国と『桂・タフト密約』を結んでいた。米国が日本による韓国支配を認めることを内容とするものだ」と続けた。

乙巳条約は日韓保護条約とも呼ばれる。これにより、大韓帝国の外交権は、ほぼ大日本帝国に接収されることとなり、事実上保護国となった。今回も米国から自分たちの望む投資先に投資できる3500億ドルをよこせと要求され、政府の一部からは「第二の乙巳条約か」という声も上がったという。

コラムは「120年前の乙巳年と今回の乙巳年の間に挟まれた1965年の乙巳年も静かな年ではなかった」と指摘。「朴正熙（パク・チョンヒ）政権による『韓日国交正常化』の過程で、韓国社会は困難に直面した。その年には韓国軍のベトナム戦争への戦闘兵の派兵が始まってもいる。数多くの韓国の若者たちが遺体となってジャングルから帰ってきた」と振り返った。

綱引きの末、11月14日に米国との関税交渉を終える了解覚書（MOU）に署名した今回の対米交渉については「トランプ大統領も取引だと言っている。しかし、彼がくれるというものは肯定的な対価ではない」と説明。「両手に大きな棒と小さな棒を持って、小さな棒で殴られたいなら何かをよこせという具合だ」と批判した。

さらに「以前にはなかった25％の関税を課し、巨額の資金を受け取る見返りに15％に引き下げるというやり方で、恩を着せてくる。金を得たらそれ以上は相手を傷付けないやくざや強盗も舌を巻くほどだ」と語気を強めた。

コラムは「米国による世界を相手にした『関税戦争』で、腕をねじり上げられて政府が現金投資を約束させられたのは、韓日のみだ。「（5500億ドルの）日本が韓国より悪条件だとしたら、日本はビリ扱い、韓国は後ろから2番目ということになる」言及。「隣はもっとひどい目に遭ったのだから、自分の家に降りかかった不幸はまだましだと慰めることはできる。そうしたところで不幸がどこかへ行ってくれるわけではない」とため息を漏らした。（編集/日向）