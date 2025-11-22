絵が描けなくても簡単に好みの絵を部屋に飾れるフルカラー電子ペーパー内蔵のSwitchBot「AIアートキャンバス」レビュー、AI生成だけでなく好きな画像も選択可能

