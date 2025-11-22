²¼ÀÐ·á¡¢Ëþ´ÓÏ¢È¯¤Ç¥ª¡¼¥é¥¹µÕÅ¾¡ª»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¤È¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ëÃ£À®¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×/Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥¢¥¬¥ê3²ó¡¢Êü½Æ0²ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¾¡¤ÁÊý¤À¡£11·î21Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤ËBEAST X¤«¤é¤Ï²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£1»î¹çÌÜ¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ËÂ³¤¯ÇòÀ±¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¼ÀÐ¡¢»ÕÄï´Ø·¸¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¤È¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈëÏÃ¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢²¼ÀÐ¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì1¶É¤Ç¤Ï²¼ÀÐ¤Ë°¤µ×ÄÅ¤¬8000ÅÀ¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¡¢Â³¤¯Åì2¶É¤Ç¤Ï°¤µ×ÄÅ¤¬4000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡£Åì3¶É¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬5200ÅÀ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢Åì4¶É¤ÇÂ¿°æ¤Ë°¤µ×ÄÅ¤¬12000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÊü½Æ¤·¡¢Â¿°æ¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æî3¶É¡¢²¼ÀÐ¤Ï9½äÌÜ¤ËÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£Â¿°æ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢²¼ÀÐ¤Ï8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï²¼ÀÐ¤Ë°¤µ×ÄÅ¤¬8000ÅÀ¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢Ï¢Â³Ëþ´Ó¤ÇÅÚÃÅ¾ì¤ÇµÕÅ¾¡£BEAST X¤ÎÆ±ÆüÏ¢¾¡¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ë¡ÖÎ¨Ä¾¤Ëº£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢²¼ÀÐ¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤À¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²óÅú¡£1»î¹çÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅÄ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ç²¼ÀÐ¤ÏºÆ¤ÓÃæÅÄ¤ÎÅÀ¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£²¼ÀÐ¤ÏÃæÅÄ¤ËËã¿ý¤ò¶µ¤¨¤ë»ÕÄï´Ø·¸¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÀ¸¤Î°Ò¸·¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÃË¤¬È¯Â3Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë²¼ÀÐ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â200¥Ý¥¤¥ó¥È¼êÁ°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¡¢¤°¤À¤°¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü4700ÅÀ/¡Ü64.7
2Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü7800ÅÀ/¡Ü17.8
3Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë2Ëü4800ÅÀ/¢¥15.2
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¢¥7300ÅÀ/¢¥67.3
¡Ú11·î21Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü530.0¡Ê46/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü524.1¡Ê46/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü160.4¡Ê48/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥2.4¡Ê44/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥68.7¡Ê46/120¡Ë
6°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥125.1¡Ê50/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥199.5¡Ê48/120¡Ë
8°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥253.3¡Ê46/120¡Ë
9°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥267.7¡Ê44/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥297.8¡Ê46/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë