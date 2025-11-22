「田園調布」はもう古い？ 住民の６人に１人が社長…港区に富裕層が殺到する「切実すぎる理由」

社長が住む街１位は「赤坂」…異様な密集地帯「港区」のリアル

東京都心の港区は、住民６人のうち１人が社長さんだという。信用調査会社の東京商工リサーチが今年５月に実施した調査結果で、社長さんは利便性の高い都心部を好み、職住近接の傾向が続いているとしている。港区の人口は今年初め約26.7万人で、社長比率は16.5％だった。

港区には、赤坂地区に皇室の方々が暮らす赤坂御用地があるほか、青山地区に都立青山霊園があるなど、都心ながらも緑豊かなエリアが広がる。

この「社長が住む街」の調査を詳しく見ると、社長が最も多く住む街は「港区赤坂」の4596人。次いで、「新宿区西新宿」の3888人、「港区六本木」の3559人、「港区南青山」の3382人、「渋谷区代々木」の3364人と、町村ベースでは55位まで東京都内の地名が続く。

不動産ジャーナリストの榊淳司さんは「中小企業の社長さんはいいところに住んでいないといけません。お金を借りるときに、住んでいるところを担保として差し出すことがあります」と話す。さらに榊さんは「小さな会社の社長さんは忙しい。24時間仕事をしている人もいます。交通の便などで遠くに住めません」と指摘する。

東京商工リサーチ情報部の坂田芳博さんは「港区赤坂などはネームバリューがあり、住んでいるだけで社長さんの信頼になる。取引先なども見ており、さらにステータスにもなります」と話す。

坂田さんも、社長さんが取引先や金融機関など、さまざまな仕事先への移動なども考えて利便性のいいところを選んでいると分析している。「昔は田園調布（東京都大田区）などが選ばれましたが、今の時代は利便性が重視されます」と言う。

榊さんも、社長さんが住む街として田園調布や成城（東京都世田谷区）の邸宅よりも、都心に近いマンションが便利だと捉えている。「マンションはゴミ捨てなどでも便利です。お屋敷に住む時代は終わりました」と話す。

榊さんは都心部の「赤坂」などについて、古いマンションも多く、小ぶりな戸建てもあり、「住んでいるところに会社の登記をしている人が多いのでは」とみる。一方、サラリーマンは定時出勤で鉄道の便を重視しがちだが、「南青山」などの社長さんは駅から多少離れていても、むしろタクシーなど車の便が良いところを好むようだ。

都心部以外で社長さんが住む街

東京都心部からやや離れたところでは、20位に江東区大島が入り、2300人の社長さんが住んでいる。坂田さんは、製造業を営み、設備などもある工場や、運送業で物流拠点などの近くに社長さんが住んでいるのかもしれないと推測する。

東京以外では、56位の神奈川県葉山町（1644人）や、115位の長野県軽井沢町（1215人）が目を引く。榊さんは「優雅な社長さんが多いのでは」とみており、あまり忙しくなく、お金もある社長さんが少なくないだろうという。坂田さんも、葉山の社長さんは昔から代々住んでいるイメージがあるという。

こうした社長さんが多く住む街は、地域にとってどんなメリットやデメリットがあるのだろうか。

榊さんは「裕福な人が住んでいるので、悪いことはありません。いいことだらけです」と話す。社長さんは忙しくてもサラリーマンと違い、平日でも休みをとりやすく、地域やＰＴＡなどの活動に参加しやすいメリットもある。さらに、稼ぎが良くて地元に税金をたくさん納めてくれるので、自治体が豊かになる。

坂田さんも、社長さんが多く住む自治体は税収が増えて、さまざまな施設を建てやすいという。スーパーなど生活に必要な施設にも恵まれ、生活の利便性も良く、住環境もいいだろうと見込んでいる。

一方で、「他の地域と比べて物価は高そうで、それなりの収入などがないと住めないかもしれません」と話す。

社長さんが多く住む街は良いことばかりのようにもみえるが、若い人は金銭面などで住みにくく、高齢化という問題が出てくるかもしれないと、坂田さんは懸念を示している。さまざまな世代が一緒に暮らす下町のような世代バランスに欠けるのかもしれない。

取材・文：浅井秀樹