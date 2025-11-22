今週の【上場来高値銘柄】オープンＨ、アルゴグラフ、ＳＯＭＰＯなど78銘柄
今週の日経平均株価は、週末のAI･半導体関連株の急落が響き、前週末比1750円安の4万8625円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は78社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正した博展 <2173> [東証Ｇ]、26年9月期連続最高益更新・増配計画で自社株買いを実施するオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したサンコール <5985> [東証Ｓ]、12月16日を基準日に1株を5株に株式分割を実施する日本動物高度医療センター <6039> [東証Ｇ]、TOB応募で特別利益を計上する三精テクノロジーズ <6357> [東証Ｓ]、今3月期特別利益計上で最終利益が2.5倍となったアルゴグラフィックス <7595> [東証Ｐ]、今期純利益予想の上方修正と自社株買いが好感されたＳＯＭＰＯホールディングス <8630> [東証Ｐ]など。また、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、イオン <8267> [東証Ｐ]など53社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
● 建設業――――――――――― 11銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1762> 高松グループ [東証Ｐ]
<1768> ソネック [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1803> 清水建 [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 3銘柄
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
<2809> キユーピー [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 2銘柄
<3302> 帝繊維 [東証Ｐ]
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 6銘柄
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<9845> パーカー [東証Ｓ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5108> ブリヂストン [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5352> 黒崎播磨 [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<5985> サンコール [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 3銘柄
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 3銘柄
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 2銘柄
<7202> いすゞ [東証Ｐ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9364> 上組 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 9銘柄
<3659> ネクソン [東証Ｐ]
<3916> ＤＩＴ [東証Ｐ]
<3968> セグエＧ [東証Ｐ]
<4812> 電通総研 [東証Ｐ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<7595> アルゴグラフ [東証Ｐ]
<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 10銘柄
<2692> 伊藤忠食 [東証Ｐ]
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7608> ＳＫジャパン [東証Ｓ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<7698> アイスコ [東証Ｓ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 5銘柄
<3197> すかいらーく [東証Ｐ]
<7520> エコス [東証Ｐ]
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9948> アークス [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 2銘柄
<2173> 博展 [東証Ｇ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
