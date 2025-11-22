トルコ首都アンカラで記者会見を行うウクライナのゼレンスキー大統領＝19日/Ozan Kose/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は21日、ロシア有利との見方が多い和平案に1週間以内に同意するようウクライナに迫った。ウクライナのゼレンスキー大統領は、「国の歴史上、有数の困難な局面」を迎えているとの認識を示している。

トランプ氏はFOXニュースのラジオインタビューで、「私にはたくさんの期限があり、物事がうまく進めば期限は延長されることも多い。だが、27日が期限だ」と説明した。

トランプ氏が提案した28項目の計画は、ウクライナに対して戦争終結と引き換えに領土放棄や軍の規模縮小、NATO（北大西洋条約機構）非加盟の確約を求める内容。いずれもロシア大統領府の長年の要求だ。

ゼレンスキー氏は21日、国民向けのビデオ演説でトランプ氏の提案について触れ、尊厳を失うか、重要な同盟国を失うかの選択をウクライナに迫るものだとの認識を示した。

その後ホワイトハウスの大統領執務室で取材に応じたトランプ氏は、今回の案は「和平に至る道」だと述べつつ、最終的にはゼレンスキー氏の承認が必要だと説明。一方で、ゼレンスキー氏には受け入れる以外にほとんど選択肢がないとも示唆した。

トランプ氏は記者団に対し、「彼はこの和平案を気に入らなければならない。気に入らないなら、戦い続けるしかないだろう」とコメントしている。

ロシアのプーチン大統領はこれより前、安全保障会議で米国の提案を受け取ったことを明らかにし、「最終的な和平合意の基礎になり得る」と発言した。

プーチン氏は米アラスカ州での今年8月の首脳会談でトランプ氏と合意した「柔軟性」を示す用意があると述べる一方、米国と「実質的な」協議は行っていないとしている。