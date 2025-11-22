Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

日用品も例外なくリーズナブル。大容量の「ハミングフレア」は32％オフの1,045円（税込）で販売されています。

大容量 ハミングフレア 柔軟剤 最高級アロマバランスで美しく香り続く 澄みきったピュアな清潔感サボンデサボンの香り つめかえ２１００ｇ フレアフレグランス \1,045 （2025/11/21 18:46時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

セールになっているのは、2100gの詰め替え用柔軟剤。清々しく澄んだような「サボン デ サボンの香り」が特徴です。

香りは12時間続くほか、シワ、毛玉、静電気を防ぐ効果も備えているといいます。

大容量で1,045円の柔軟剤をAmazonでチェック！

