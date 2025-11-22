これバッグにつけとくと便利だよ〜！もう小物迷子にならない！100均の整理整頓グッズ

有線のイヤホンや充電用のケーブルって、バッグの中で迷子になったり絡まってすぐに使えなかったりと、何かと苦労しますよね。そんなお悩みをまるっと解決するアイデアグッズがダイソーにあります！￥110（税込）とプチプラなのに大人も使いやすいデザインで、コード類がサッと取り出せるようになる便利アイテムですよ♪

商品情報

商品名：ケーブルクリップ（フェイクレーザー、カラビナタイプ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662759871

整理整頓にもってこい！ダイソーの便利なケーブルホルダーをチェック

有線のイヤホンや充電用のケーブルって、持ち運びに苦労しますよね。カバンの中で見失ってしまったり、ポーチに入れても絡まってすぐに使えなかったり…なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、便利そうなアイテムを発見しました！

今回GETしてきたのは、その名も『ケーブルクリップ（フェイクレーザー、カラビナタイプ）』。￥110（税込）とプチプラですが、フェイクレザーで高見えするのがお気に入りです。

使い方はシンプルで、クリップでケーブルをまとめてカバンやポーチに取り付けるだけ。コードをくるくるっとまとめられるので、絡まる心配がないのが嬉しいです。

もう迷子にならない！ダイソーの『ケーブルクリップ（フェイクレーザー、カラビナタイプ）』

バッグを用意してみました。カラビナ付きなので、ケーブルクリップを取り付けやすいのがGOODです。

コードを強く引っ張るとスルッとぬけてしまうので、バッグの内側に吊るしておくのがいいかもしれません。バッグの中をガサゴソ探す必要がなく、欲しい時にサッと取り出せるのでストレスフリーです。

ケーブルクリップを逆さまに取り付ければ、キーホルダーをかけられます。チャームが付けにくいカバンでも、これさえあればおしゃれに解決します。ちなみに、クリップのカラーはブラックとホワイトの2色があるので、カバンやキーホルダーのデザインに合わせて選べますよ♪

今回はダイソーの『ケーブルクリップ（フェイクレーザー、カラビナタイプ）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。