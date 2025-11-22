待ってた！ 待ってたよーーッッ！！【ミスド】全コンプしたくなる♡「新作チョコドーナツ」

【ミスタードーナツ】から今年も冬限定の“ポン・デ・ショコラ”が帰ってきた！ さまざまなタイプのドーナツがラインナップしていて、食べ比べを楽しむのもぴったり。2026年2月下旬の販売終了までにぜひコンプしていただきたいところ。今回はチョコを心ゆくまで堪能できそうな「新作チョコドーナツ」をご紹介します。

生地のチョコ感を堪能したい時に「ポン・デ・ショコラ」

まずはシンプルな仕上がりのこちら。生地のチョコ感がしっかりと感じられそうな一品です。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「ヘーゼルナッツの香ばしさもほんのり感じる」らしく、チョコと共に、風味豊かで上品な味わいも楽しめるかも。食後のデザートに選ぶのも良さそうです。

シンプルながら濃厚感が楽しめそうな「ポン・デ・ダブルショコラ」

もっとチョコ感を堪能したい時にはこちらがおすすめ。レポーターHaruさんによると「ポン・デ・ショコラ生地にチョコがコーティング」されており、濃厚感が期待できそうです。「ドーナツの甘さが苦めのコーヒーのお供にぴったり」らしく、家事の合間のリフレッシュがてら味わうのも良さそう。癒されたい時に選んでみてはいかがでしょう。

自分へのご褒美に！「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

トッピングの豪華さに気分が上がる、頑張った自分へのご褒美に良さそうなこちら。レポーターHaruさんいわく「ショコラカスタード」に加えて「チョココーティング & チョコクランチ」を合わせており、各素材で食感の違いが楽しめそうです。チョコの深みがありつつ、まろやかなカスタードの優しい風味も感じられるかも。

2つの味わいが楽しめる「ポン・デ・生チョコショコラ」

2つの味わいが1つのドーナツで楽しめるこちらも必見。公式サイトによれば片側に「濃厚でくちどけのよい生チョコレート」、もう片側に「ホワイトチョコ」を合わせた贅沢な一品に仕上がっています。ごろっとした存在感のある生チョコに、ほどよい食べ応えも感じられそう。欲張りにはたまらないドーナツをぜひお見逃しなく。

