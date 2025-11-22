来週の『ばけばけ』“トキ”高石あかりにライバル出現!? 知事の娘“リヨ”北香那と対面
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」が11月24日〜11月28日に放送される。
【写真】北香那演じる知事の娘・リヨ
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第41回（11月24日放送）あらすじ
ヘブンと錦織（吉沢亮）は、島根県知事・江藤（佐野史郎）に案内されて月照寺を訪れていた。そこに、江藤の娘・リヨ（北香那）が現れる。東京の女学校で英語を学んだリヨは、ヘブンと積極的にコミュニケーションをとり、錦織と知事は蚊帳の外。
数日後、女中仕事に励むトキのもとをリヨが訪ねてくる。そしてトキはリヨから「あなたは私のライバルなのかしら？」と問いかけられる…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
