こんな大きいの売ってるんだ？！ホムセンの約半額♡機能も申し分ない100均の保管グッズ

今回はダイソーで発見した米びつをご紹介します！ホームセンターで1,000円ほどで売っている商品が、なんと550円（税込）でゲットできちゃうんです。なんと5kgが入るサイズ感で、キャスターもついているんです。このサイズ感で、機能性のものがこの価格で購入できるのは驚き。逃さずチェックしてくださいね♪

商品情報

商品名：米びつ兼フードストッカー

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：31×20×18.6cm

内容量：6.8L

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480831435

500円で買えるってすごくない？！ダイソーで見つけたキャスター付きの米びつ

お米や大容量のシリアル、オートミールなどを保管するのに便利な米びつ。ホームセンターなどで1,000円ほどで売っていますが、なんとダイソーでも同じようなサイズ感のものが550円（税込）でゲットできるんです！

筆者の訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に並んでいました。

ふたはガバッと開けることができ、入れ替えラクラク。フタ裏には、防虫剤の貼り付けにちょうどいいスペースもついています。

フタを開けずに取り出せる小窓もついていて、機能性◎。容量は6.8Lなので、5kgのお米がまるっと入りますよ！

さらにうれしいのがキャスター付きというところ。いちいち持ち上げる必要がなく、引き出すだけで出し入れができるのは助かりますね。

コンパクトに保管したいならこれもおすすめ！

商品名：お米のための保存袋

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦32×横28×マチ12cm

内容量：1枚入り

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905687333907

お米をコンパクトに保管したいのであれば、3kgにはなりますが『お米のための保存袋』がおすすめです。チャック付き＆ロック機能付きバルブで空気を抜いて鮮度長持ち。

マチ付きで立てて冷蔵庫にスッキリ収納できるうえに、日付やお米の種類を書き込める欄もあって、なにをいつ入れたのかも管理できますよ！

今回は、ダイソーで購入した『米びつ兼フードストッカー』と『お米のための保存袋』をご紹介しました。

ぜひ保管する場所や量に合ったものを選んでみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。