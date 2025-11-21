マツダ株式会社は、コンパクトカー「MAZDA2」の機種体系を見直し、装備を充実させた新ラインアップの予約受注を2025年11月19日より開始した。

人気グレード「15 BD i Selection」は、安全・快適装備を標準化した「15 BD i Selection Ⅱ」として進化。ほかにも、利便性を高めた「15C Ⅱ」や、快適装備を追加した「15 SPORT Ⅱ」などを新たに設定した。販売開始は2025年12月上旬を予定している。

マツダ株式会社（以下、マツダ）は、コンパクトカー「MAZDA2（マツダ ツー）」の機種体系を変更し、全国のマツダ販売店を通じて、本日より予約受注を開始します。販売開始は12月上旬を予定しています。

「MAZDA2」15 BD i Selection Ⅱ

「MAZDA2」は、「好きを探せる相棒」をコンセプトとした、自分らしさを大切に、仲間とともにいきいきと日常生活を愉しんでいただきたい、という思いを込めたコンパクトカーです。コンパクトながら洗練されたデザインと上質な走りを兼ね備え、幅広いお客さまにお選びいただいています。

今回の機種体系変更では、人気装備を標準化するなど、お客さまの選択のしやすさと、装備の充実の両立を図りました。

マツダは、2030年に向け、今後も「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指してまいります。

■ 新機種体系概要

・「15C Ⅱ（イチゴーシー ツー）」

ご要望の多かった「ユーティリティパッケージ」*1を標準装備。通勤・通学・買い物など、毎日の移動を快適にサポートするベースグレード。

・「15 BD i Selection Ⅱ（イチゴー ビーディー アイ セレクション ツー）」

「マツダコネクトパッケージ」*2「360°セーフティパッケージ」*3「地上デジタルTVチューナー（フルセグ）」を標準装備。安全性と快適性を両立し、最量販モデル「15 BD i Selection」を更に進化。

・「15 SPORT Ⅱ（イチゴー スポルト ツー）」

スポーティな走りに加え、「運転席＆助手席シートヒーター」「ステアリングヒーター」を標準装備。快適性と走りを両立した上級グレード。

・「15MB」「15SPORT+」と助手席回転シート車は、装備、価格ともに変更なし。

*1 「ユーティリティパッケージ」には、リアシート6:4分割可倒式シートバック、ダークティンテッドガラス（リアドア/リアゲート）が含まれます。

*2 「マツダコネクトパッケージ」には、8.8インチセンターディスプレイ、車載通信機（コネクティッドサービス対応）が含まれます。

*3 「360°セーフティパッケージ」には、360°ビューモニター、フロントパーキングセンサー、自動防眩ルームミラーが含まれます。

