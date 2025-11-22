コレ使ったことある？もっと早く知りたかったよ…持て余しがちなアレ専用の100均ケース

バッグに入れたまま使いきれず、気付けば家にどんどん溜まっていくポケットティッシュ。そんな悩みをすっきり解決してくれるアイテムをダイソーで見つけました。デスクやベッドサイドに置くだけで使い忘れがゼロに。ストックが余って困っている人ほど試してほしい便利アイテムです。気になる使い心地を詳しく紹介します。

商品情報

商品名：ポケットティッシュケース（クリア）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480657332

そのままだと使いにくい…余りがちなポケットティッシュを救うケース

景品でもらったものや街中で配布されたもの、外出先で急きょ購入したものなど、気付けば増えてしまうポケットティッシュ。筆者宅でも気づけば20袋以上に…。

バッグに入れても普段はそれほど使う機会がなく、ストックがどんどん溜まっていくのが悩みでした。長期間そのまま保管しておくと劣化も気になりますよね。

そんなとき出会ったのが、ダイソーの「ポケットティッシュケース（クリア）」です。

デスクやベッドサイドに馴染む、ちょうどいいサイズ感

ポリスチレン製で透明度が高く、高級感があります。どんなお部屋にも自然に馴染むシンプル＆スタイリッシュなデザインです。

見た目がミニマルなので、シールやステッカーでデコレーションして自分好みにアレンジするのも楽しめます。

ケースは本体とフタの2パーツのみのシンプル構造。直感的に使えて扱いやすいところも高ポイントです。

一般的なサイズのポケットティッシュをそのまま4袋収納できました。今回はわかりやすいようにパッケージのまま入れていますが、袋から出して重ねれば生活感を薄め、すっきり見せられます。

取り出しやすく、置き場所も選ばない！

フタが軽いため、勢いよくティッシュを引き出すと外れてしまうことがありますが、軽く押さえながら使えば問題なし。110円とは思えない十分なクオリティです。

コンパクトなので、デスク・ベッドサイド・玄関など、ちょっと置きたい場所に気軽に設置できるのもお気に入り。バッグに入れっぱなしで使いづらかったポケットティッシュが、日常使いしやすくなりました。

今回はダイソーで見つけた「ポケットティッシュケース（クリア）」をご紹介しました。

持て余していたポケットティッシュをお部屋で快適に使える便利なアイテム。ぜひダイソーでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱いがない場合があります。