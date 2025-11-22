ジェジュン、大人な美しいまなざしで魅了 傘シーンは“偶然”誕生
韓国の歌手・JAEJOONG（ジェジュン）が、28日発売の雑誌『Oggi』1月号（小学館）の連載「オフ彼」に登場する。
【写真6点】巨大ケーキも登場…バースデーイベントも開催したジェジュン
今回のテーマは「雨の金曜日、食材を買い込んで帰宅したひとり時間をのぞいてみたらー」。仕事を離れて静かに自分を労る週末の夜を背景に、さまざまなシーンを演じる。
JAEJOONG は、10月17日にニューアルバム「Rhapsody」を発売し、東京、福岡、神奈川、大阪の4都市を巡るライブツアー『2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”」を開催中。誌面では、大人の色気ふれるカットが続出する。雨男と言われるJAEJOONGらしく撮影中に雨が降り出し、期せずして傘のシーンが誕生。また、室内のシーンではシャワー後に鏡に向かう様子も。撮影ではシーンの説明をすると、よりリアリティが出せるようにポージングを考え、料理シーンでは「こうするといいかも」と調理器具の提案も。料理上手のJAEJOONGが活かされた撮影となった。
インタビューでは、休日や家で過ごす時間について質問。家の中でくつろげるお気に入りの場所はソファではなくダイニングテーブルだそう。「ソファで休んだら寝ちゃうんですよ。だからちょっとした緊張感のあるダイニングテーブルが僕にはちょうどいいんです」と、仕事や暮らしにいつも真摯に向き合う姿勢が垣間見えた。
