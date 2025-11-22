辻希美、自宅スタジオが“倉庫化”で一念発起「仕事がしやすくなる場所作りをしていきたい」

11月20日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。自宅スタジオを“大改造”する理由を明かした。

動画冒頭、辻は自宅のスタジオについて、「我が家のスタジオがですね、ちょっと最近全然使われてなくて」といい、現在は倉庫のようになってしまっていると説明した。

さらに、荷物の置かれたスタジオ内を映しつつ、「もったいないなと思って。綺麗にしろよって感じなんですけど、綺麗にしたところで、今踊る人がそんなにいないというか」「ちょっと前までは希空が、ここで先生来てもらってレッスンしたりとかしてたんだけど」と、以前は長女の希空がダンス練習に使用していたと回想した。

そして、今回の動画ではスタジオを“大改造”するとして、「打ち合わせスタジオみたいな感じで、打ち合わせができるような空間を作れたらなというふうに真面目な話、思っております」「仕事がしやすくなる場所作りをしていきたいと思います」と話していた。