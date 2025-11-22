男の子と大型犬がママさんの取り合いをしたら、思った以上にどちらも譲らなくて…？本当の兄弟のような2人の可愛すぎる争いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万4000回再生を突破しています。

【動画：小さい男の子と大型犬が『ママの取り合い』をした結果…本当の兄弟のような『どちらも譲らない光景』】

大型犬と男の子のママの取り合い

Instagramアカウント「sena__husky」には、シベリアンハスキーの「星凪（セナ）」くんと小さな男の子の日常が投稿されています。ある日、星凪くんと男の子が同時にママさんに甘えにきて、ママさんの取り合いが始まってしまったそう。

ママさんの目の前にいる星凪くんの体をグイグイと押して、「そこどいてよ～！ママは僕の！」と主張する男の子。しかし星凪くんは、その場から動こうとしません。普段の星凪くんは優しいお兄ちゃんとのことですが、ママさんだけは誰にも譲りたくないようです。

兄弟のような2人が可愛い

ママさんが「星凪もママのこと好きなんだって」と伝えると、男の子は半泣きに。そして「僕の方が好きだもん！」と言わんばかりに、ママさんにぎゅっと抱きついたとか。それでも星凪くんはママさんのそばを離れようとせず、両者一歩も譲らぬ戦いが続くことに！可愛すぎる争いに、心がほっこりしますね。

このまま星凪くんと男の子は、険悪ムードになってしまうかも？…と思いきや、争いが一段落した後は、2人でくっついてのんびり過ごしていたとか。ママさんを取り合って喧嘩するところも、なんだかんだ仲良しなところも、まるで本当の兄弟のよう！

2人には可愛い争いを繰り広げたり仲直りしたりしながら、いつまでも幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいですね。

この投稿には「可愛いの大渋滞ですね」「仲良しでほっこり」「兄弟あるあるｗ2人ともお母さんの事大好きなんだね」といったコメントが寄せられています。

男の子は大型犬のことも大好き！

ママさんへの愛を爆発させていた男の子ですが、実は星凪くんのことも大好き！保育園から帰ってきた直後に、床に寝転がってウトウトしている星凪くんのもとへ行き、ぎゅっと抱きついて甘え始めた日もあったそう。

そしてそんな男の子の重めの愛を、星凪くんも優しく受け止めてくれていたとか。2人の仲良しで可愛い姿は、これからも多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

星凪くんと男の子の尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「sena__husky」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sena__husky」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。