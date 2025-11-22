元イングランド代表のウェイン・ルーニー氏が、今シーズンのプレミアリーグで最も優れていると考えるトップ3選手を発表し、リーグ戦14ゴールを挙げているアーリング・ハーランドを選外とする驚きの選出を行なった。ルーニー氏は、アーセナルに所属するFWヴィクトル・ギェケレシュをトップ3に入れている。『talkSPORT』が伝えている。



ルーニー氏が『Amazon Prime Video Sport』で選んだトップ3は、ギェケレシュを3位とし、マンチェスター・ユナイテッドのブライアン・エンベウモを2位、ボーンマスのアントワーヌ・セメニョを1位とする意外なラインナップとなった。ルーニー氏は、ギェケレシュについて「アーセナルが数年間求めていたナンバー9として加入し、彼の運動量、献身性、ポストプレイ、そしてもちろんゴールも評価している」と述べた。





ギェケレシュはプレミアリーグで4ゴールに留まっているものの、ルーニー氏はその総合的な貢献度に感銘を受けている。また、エンベウモはリーグ戦11試合で5ゴール1アシストを記録し、ユナイテッドの好調と連動している。セメニョについては「ボーンマスで素晴らしい活躍をしている」と評価し、6ゴールを挙げている彼の市場価値は高まっている。ハーランドという得点王を外し、ギェケレシュを選んだルーニー氏の評価は、得点数だけではない総合的な貢献を重視した結果と言える。ギェケレシュはハムストリングの負傷で直近の試合を欠場しているが、アーセナルでの彼の献身性は、ルーニー氏に強く印象を残したようだ。