関係に亀裂生じていたけど…タランティーノとユマ・サーマンの“キル・ビルコンビ”が集結
クエンティン・タランティーノ監督とユマ・サーマンが、11月19日にロサンゼルスで行われた人気ゲーム「フォートナイト」のイベントに揃って登場した。
映画「パルプ・フィクション」や「キル・ビル」シリーズでタッグを組んでいたものの、ユマがスタントで負傷したことをきっかけに関係に亀裂が生じていた2人が、同ゲームと「キル・ビル」がコラボした新シリーズ「失われたチャプター：ユキの復讐」のプレミアで再集結した。
ザ・ブライド役で知られるユマは「キル・ビル」のTシャツにライダースジャケット姿でレッドカーペットを歩いた。
「ユキの復讐」は、「キル・ビル」シリーズの脚本には登場していたものの、映像化されなかったチャプター。それが「フォートナイト」チャプター7のテーマとなるようだ。
先日には「キル・ビル Vol.1」および「キル・ビル Vol.2」を1本の映画として再編集し、12月5日に劇場公開されることが発表されていた。
映画「パルプ・フィクション」や「キル・ビル」シリーズでタッグを組んでいたものの、ユマがスタントで負傷したことをきっかけに関係に亀裂が生じていた2人が、同ゲームと「キル・ビル」がコラボした新シリーズ「失われたチャプター：ユキの復讐」のプレミアで再集結した。
「ユキの復讐」は、「キル・ビル」シリーズの脚本には登場していたものの、映像化されなかったチャプター。それが「フォートナイト」チャプター7のテーマとなるようだ。
先日には「キル・ビル Vol.1」および「キル・ビル Vol.2」を1本の映画として再編集し、12月5日に劇場公開されることが発表されていた。