子役時代の面影ゼロ？女優キム・ユジョン、背中あらわな肩出しドレスで妖艶な魅力「AIより綺麗」【PHOTO】

女優キム・ユジョンが、幻想的な雰囲気でファンの感嘆を誘った。

キム・ユジョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「100アジン」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真のキム・ユジョンは、白を基調にした幻想的なドレスを着用。淡いブルーの花柄があしらわれた繊細なデザインで、ふんわりと広がるシルエットが優雅さを際立たせている。

肩やデコルテ、華奢な背中のラインがあらわになったドレス姿は、神秘的でありながら妖艶な雰囲気が漂い、見る者を魅了した。

この写真を見たファンからは「本当に美しい」「本当に人間？」「女神」「AIより綺麗」といった声が寄せられ、現在出演中のドラマ『親愛なるX』で共演中の俳優キム・ドフンも「さすが、うちのボスはカッコいい」とコメントして応援した。

（写真＝キム・ユジョンInstagram）

なお、キム・ユジョンは現在『親愛なるX』でペク・アジン役を演じており、これまでのイメージとは異なる強烈で計算高いキャラクターへと変身し、新たな演技の転換点を見せている。同作は日本ではディズニープラスで配信中だ。

◇キム・ユジョン プロフィール

1999年9月22日生まれ。韓国・ソウル出身。2003年にテレビCMで子役デビュー。可愛らしいビジュアルと優れた演技力を持ち、ドラマ『イルジメ〜一枝梅』（2008年）、『トンイ』（2010年）、『太陽を抱く月』（2012年）など、数多くの作品でヒロインの子供時代を演じた。2016年に主演したドラマ『雲が描いた月明り』で子役から脱皮し、大人の女優として本格的に活動をスタート。2018年に甲状腺機能低下症を診断されて一時期休養したが、同年11月に放送されたJTBCドラマ『まず熱く掃除せよ』で復帰した。