¡ÖÁêËÐ³¦¥¤¥Á¤ÎÁÎË¹¶Ú¡×¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×ÎÏ»Î¤Î¡È¸å¤í»Ñ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁÎË¹¶Ú¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡Ö¸å¤í»Ñ¡×
¡¡20ºÐÎÏ»Î¤ÎÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶ÚÆùÈþ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ª¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡È¸å¤í»Ñ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêËÐ³¦¥¤¥Á¤ÎÁÎË¹¶Ú¡×¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎÏ»Î¤Ï¡¢Á°Æ¬½½ÆóËçÌÜ¡¦Æ£¥ÎÀî¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¡£Ê¿À®17Ç¯¡Ê2005Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¡¦Æ£¥ÎÀî¤Ï¡¢º£Ç¯¼··î¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼êÎÏ»Î¤À¡£Éã¤Ï¸µÁ°Æ¬¡¦ÂçÄö¤Î¹Ã»³¿ÆÊý¡¢Äï¤ÏËë²¼½½¶åËçÌÜ¡¦Äö³ã¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤È¤¤¤¦ÁêËÐ°ì²È½Ð¿È¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¡¢¿ÈÄ¹177¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å120¥¥í¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¶Ú¹üÎ´¡¹¤È¤·¤¿ÆùÂÎ¤ò»ý¤Ä¥Û¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤éÇËÃÝ¤Î5Ï¢¾¡¤ò¿ë¤²¡¢½øÈ×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Æ£¥ÎÀî¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ò¤«¤±¤¿½½»°ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ÇÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¼ó¤«¤é¸ª¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤ÀÁÎË¹¶Ú¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¾®Ê¼ÎÏ»Î¤Î¶ÚÆù¤È¤¤¤¨¤ÐÁ°Æ¬½½¼·ËçÌÜ¡¦Ä«¹ÈÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ£¥ÎÀî¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¸å¤í»Ñ¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×¡Ö¸ª¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÁêËÐ³¦¥¤¥Á¤ÎÁÎË¹¶Ú¡×¡Ö¸å¤í¤«¤é¸«¤ë¤È¥¹¥´¥¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁ°Æ¬¼·ËçÌÜ¡¦°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤Äã¤¤»ÑÀª¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆ£¥ÎÀî¡£°¤±ê¤¬Î©¤Á¹ç¤¤ÊÑ²½¤Ç¤Ï¤¿¤¹þ¤à¤â¡¢Æ£¥ÎÀî¤Ïµ¡ÉÒ¤ËÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ»ý¤Á´®¤¨¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤ºÆ£¥ÎÀî¤¬¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î©¤Á¹ç¤¤ÉÔÀ®Î©¤Ç¡¢¼è¤êÄ¾¤·¤Ë¡£µÒÀÊ¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤Ï±Ô¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿Æ£¥ÎÀî¤¬¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë°¤±ê¤Î¹¶¤á¤ËÂÑ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ë¤è¤¦¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£Æ£¥ÎÀî¤Ï8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æº£¾ì½ê¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿°¤±ê¤Ï8ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤ÆÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë