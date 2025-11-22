ジェラート ピケ×Steiff第3弾♡南ドイツのお菓子の家で楽しむコレクション

ジェラート ピケとドイツの老舗ぬいぐるみブランド・Steiffのコラボレーション第3弾が、2025年12月4日(木)より発売されます。今回のテーマは、南ドイツのクリスマスを思わせる「お菓子の家」。星型クッキーやテディベアを散りばめたニットやカットソー、雑貨まで、心までほどけるようなラインアップがそろいます。

南ドイツの“お菓子の家”がテーマの新作

今回の「Steiff meets GELATO PIQUE」第3弾は、シュタイフ誕生の地・南ドイツのクリスマスから着想を得た“お菓子の家”がモチーフ。

ニットシリーズでは、ふんわり素材に星型クッキーやテディベアをあしらった温もりあるデザインが魅力です。

プルオーバーは\10,450、ジャガードカーディガン(UNISEX)は\13,090など、家族で楽しめる豊富な展開に。

さらに、1902年生まれの世界初のテディベア「55PB」のアートを描いた特別なワンピース(\12,320)も登場。ベビー、キッズ、CAT&DOGサイズまでそろい、リンクコーデも楽しめます。

甘い冬時間を彩るカットソー＆雑貨

カットソーシリーズ

カットソーシリーズは、コットン×レーヨンのしなやかな肌触りがポイント。

お菓子の家を大胆にプリントしたロンT(\6,270)や、ベアと星型クッキーを散りばめた総柄ロングパンツ(\8,360)が、冬のおうち時間をふんわり包み込みます。

gelato pique Sleep

雑貨類も充実し、パウダーネップソックス(\4,950)、ブランケット(\12,980)、総柄ポーチ(\4,620)など、ギフトにぴったりのアイテムがラインアップ。

さらにgelato pique Sleepからはジャガードピローケース(\7,260)やマルチカバー(\15,950)も発売され、寝室もホリデームードに♡

表参道ヒルズ限定アイテムにも注目

11月22日(土)から開催される「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」では、限定アイテム4型を先行発売。

背面に「55PB」を大きく描いたショールカーディガン(\12,980)や、チェック柄が可愛いセットアップ(\17,710)など、ここだけの特別な仕上がりです。

さらにCAT&DOGには、レッドカラーのハイネックプルオーバー(\6,490)が限定で登場。

クリスマス気分を高めてくれる色合いで、愛犬・愛猫とのリンクコーデも叶います♡イベント来場者にはステッカー、\19,800以上の購入でスノードームのプレゼントも。

冬のギフトにぴったりな特別コレクション♡



ジェラート ピケ×Steiffの第3弾コレクションは、甘くやさしい世界観と実用性の高さが融合した、冬に贈りたい・着たいアイテムばかり。

家族でリンクコーデを楽しむのはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。限定アイテムやイベント先行販売など、この季節だけの特別な楽しみも盛りだくさん。

あたたかなルームウェアとともに、冬の時間をゆっくり味わってみてはいかがでしょうか♪