「世界一の推しカップル」人気インフルエンサー、彼氏との交際4年記念日を報告！ 「尊すぎる」
YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかさんは11月20日、自身のInstagramを更新。彼氏との交際4年記念日を報告しました。
【写真】あみか、彼氏との交際4年記念日！
この投稿にコメントでは「可愛すぎるあみリザが大好きだよ」「これからもずっとお幸せに」「理想のカップルすぎる」「世界一可愛いカップルさんおめでとう」「このカップルはずっと応援できる」「この2人の絡みが大好き」「最後尊すぎやろ」「どの写真もほんとに尊い」「世界一の推しカップルだよ」と祝福の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「このカップルはずっと応援できる」あみかさんは「今日で付き合って4年 いつもありがとう これからもよろしくね」とつづり、6枚の写真を投稿。同グループのメンバーで交際中のアマリザさんと、交際4周年記念日をアミューズメントパーク「富士急ハイランド」でお祝いしたようで、色違いのカチューシャをつけた密着ショットなど、ラブラブなツーショットを披露しています。
「3年9ヶ月おめでとう」あみかさんは、8月20日の投稿では「3y9m しゅうごとなら何でも乗り越えれる」とつづり、アマリザさんとの交際3年9カ月を記念する密着ツーショットを投稿しています。9月には交際3年10カ月記念の2人のプリクラを投稿するなど、“あみリザ”カップルの節目の投稿に、いつも数多くの祝福の声が寄せられています。2024年1月3日の投稿で交際を発表して以来、どんどんラブラブ度を増している“あみリザ”カップルの投稿が今後も楽しみですね！
