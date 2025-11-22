プロボクシングWBO女子世界スーパーフライ級王者の晝田瑞希（29＝三迫、9戦全勝2KO）が同じ岡山県出身のドジャース・山本由伸投手（27）に続く活躍を誓った。

晝田は22日（日本時間23日）にカリフォルニア州ロングビーチで、WBO同級2位グロリア・ガジャルド（31＝メキシコ、16勝7KO3敗）と6度目の防衛戦に臨む。米リング誌は21日、晝田がワールドシリーズMVPの山本と同郷であることを紹介。ドジャースは山本、大谷翔平（31）、佐々木朗希（24）が“日本代表”として役割を果たしてきたが、晝田は3人を尊敬するだけではいけないと語った、と報じた。

「彼らを尊敬していますが、ただ尊敬しているだけじゃダメなんです。私も彼らのようにならないといけない。彼らは私たちもそこにたどり着けることを示してくれたんです」。クレバーでスタイリッシュなボクシングが持ち味の晝田は“コスプレ入場”も売りにしているが、22日の試合では山本のユニホームを着用するつもりとも明かした。

晝田は今年4度目の防衛戦で、試合会場は全て米国。「ここの人たちは日本人よりもボクシングが好きですね。ボクサーを尊敬して、ボクシングそのものを楽しんでいます」と印象を語った。