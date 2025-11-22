藤あや子、“セリたっぷり”の「我が家のお雑煮」を紹介 反響続々「とても美味しそうな出汁」「セリいいですね〜」
歌手の藤あや子（64）が20日、自身のブログを更新。セリがたっぷり入った「我が家のお雑煮」を披露した。
【写真】セリがたっぷり入った藤あや子の「我が家のお雑煮」
鶏肉、舞茸、ささがきごぼうが入った醤油ベースの味付けだという藤手作りのお雑煮は、色鮮やかなセリがたっぷり入った仕上がりに。
さらに「お正月まで待てない〜」とおしるこも紹介。「お餅が伸びる〜」「やっぱりお餅は美味しいね」とこの時期ならではの食材を堪能した様子だった。
季節感あふれる家庭料理の投稿に、「セリたっぷりだしとても美味しそうな出汁で美味しそう!!」「汁物､鍋物に セリいいですね〜」「私も食べたくなりました」など、ファンから反響が寄せられている。
