ドジャース、元守護神をノンテンダーＦＡも…再契約目指すと地元紙報道　昨季まで３年連続６０登板　６月に右肘手術

ドジャースが２１日（日本時間２２日）、今年６月に右肘トミー・ジョン手術を受けたＥ・フィリップス投手（３１）に来季の契約を提示せず（ノンテンダー）、ＦＡとなる予定だと複数の米メディアが報じた。

今季年俸６１０万ドル（約９億５０００万円）だった右腕は、リハビリに大半を費やすことが予想される来季も年俸調停を通じて６００万ドル（約９億４０００万円）を超えることが見込まれる中、球団はコストを抑えた上で再契約を目指す方針だという。

地元紙「ＬＡタイムズ」によると、フリードマン編成本部長は「我々は彼の代理人と何度もやり取りを重ねた」とし、「手術明けの彼は難しい状況であり、時間をかけ、リハビリが明けてマウンドで投げた後に契約を目指すだろう。彼はこれまでの我々の成功の大部分を担ってきており、彼を呼び戻すことについての話し合いを続けるつもりだ。エバン（フィリップス）が自分と家族にとって最善のものを決めるために、この時間を取ることを我々は尊重している」と話した。

フィリップスはド軍移籍２年目の２２年から昨季まで３年連続で６０試合以上に登板。２３年には２４セーブを挙げ、昨季も１８セーブとリリーフ陣を支えてワールドシリーズ制覇に貢献した。今季は７試合の登板にとどまったが、右肘手術から復活すれば貴重な戦力になるはずだ。