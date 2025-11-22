◆プロレスリング・ノア「ＣＲＯＳＳ ＯＶＥＲ ２０２５」（２１日、仙台サンプラザホール）観衆８３２

プロレスリング・ノアは２１日、仙台サンプラザホールで「ＣＲＯＳＳ ＯＶＥＲ ２０２５」を開催した。

メインイベントでＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが１６分３６秒、ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥで清宮海斗を破り初防衛に成功した。

試合中に「Ｎ―１」開幕戦となった９・８後楽園ホール大会の丸藤正道戦で左足のリスフラン靭帯（じんたい）を損傷し欠場中の「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡが登場。客席で試合を見守った。試合後にはＩｎａｍｕｒａが次期挑戦者を指名しようとした瞬間にマイクで自らが挑戦することを名乗り出た。

バックステージで王者はＯＺＡＷＡの挑戦に「ミーがオファーを出したかった相手ではないんですけど、ミスターＯＺＡＷＡがああやってリングにジャンプインしてくれて、ミスアンダースタンド、勘違いだったとはいえ、ミーのこの気持ちを彼なりのオネスティ、正直な気持ちで受け取ってくれたんで、ミーはその気持ちにしっかりと応えたいと思う」と受諾した。

続けて「その前にミスターＯＺＡＷＡ、しっかりと足のケガをパーフェクトに治してきてください。ミーとユーでフェア・アンド・スクエア、ピュアでストロングで、そしてＮＯＡＨらしいホットでクールなファイトをしましょう」とメッセージを送った。

ＯＺＡＷＡは「いやあ、次の挑戦者にＩｎａｍｕｒａさんから直接ご指名いただきましたＯＺＡＷＡです。あのう、思い返せばＩｎａｍｕｒａさんとは入門して以来、同じ寮で住んで、同じ釜の飯というか、ちゃんこというか、ご飯をいただいた仲なので。あとね、イギリスの遠征も一緒に行ったりね。本当に何だろう。先輩後輩の垣根を超えた、僕はもうダチだと思ってるから。マブダチだと思ってるぐらい、本当によくしていただいた仲のいい関係なんですよね。そんなＩｎａｍｕｒａさんからご指名いただいて、本っ当に光栄です」と感謝し「先ほどですね、お医者さんとお話しした結果です。この大ケガした足の方も２０２６年１月１日にちょうどピッタリ治ることが決定いたしましたので、そこは皆さん、ご心配なさらず。２０２６年１月１日、楽しみに待っていてください。ごきげんよう」とメッセージを送った。

大会後にノアは、両者の意向を受け来年１・１日本武道館でのＧＨＣ選手権を発表。ＯＺＡＷＡは、約５か月ぶりの復帰戦がいきなりタイトル戦となる。

【Ｙｏｓｈｉｋｉの話】「まず、アット・ファースト、最初に。ミスター清宮、本当に本当にサンキュー・ベリー・マッチ。このファイトをもってミーとミスター清宮のストーリーがフィニッシュしたなんて言わせない。これはブライトなフューチャー、新しいフューチャーのビギニングです。

ミスター清宮、あらためてサンキュー・ベリー・マッチ。そして、ミーがオファーを出したかった相手ではないんですけど、ミスターＯＺＡＷＡがああやってリングにジャンプインしてくれて、ミスアンダースタンド、勘違いだったとはいえ、ミーのこの気持ちを彼なりのオネスティ、正直な気持ちで受け取ってくれたんで。ミーはその気持ちにしっかりと答えたいと思う。その前にミスターＯＺＡＷＡ、しっかりと足のケガをパーフェクトに治してきてください。ミーとユーでフェア・アンド・スクエア、ピュアでストロングで、そしてＮＯＡＨらしいホットでクールなファイトをしましょう。サンキュー・ガイズ、バイバイ」

【清宮の話】「今日が始まりだから」

【ＯＺＡＷＡの話】「いやあ、次の挑戦者にＩｎａｍｕｒａさんから直接ご指名いただきましたＯＺＡＷＡです。あのう、思い返せばＩｎａｍｕｒａさんとは入門して以来、同じ寮で住んで、同じ釜の飯というか、ちゃんこというか、ご飯をいただいた仲なので。あとね、イギリスの遠征も一緒に行ったりね。本当に何だろう。先輩後輩の垣根を超えた、僕はもうダチだと思ってるから。マブダチだと思ってるぐらい、本当によくしていただいた仲のいい関係なんですよね。そんなＩｎａｍｕｒａさんからご指名いただいて、本っ当に光栄です。先ほどですね、お医者さんとお話しした結果です。この大ケガした足の方も２０２６年１月１日にちょうどピッタリ治ることが決定いたしましたので、そこは皆さん、ご心配なさらず。２０２６年１月１日、楽しみに待っていてください。ごきげんよう」