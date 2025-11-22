今回は、娘が幼稚園で命に関わる大ケガをし、ある人物に救ってもらったエピソードを紹介します。

娘の命を助けてくれたのは有難いけど…

「娘の通う幼稚園は、子どもをお受験させるママがたくさんいます。うちもお受験の予定ですが、ある時その幼稚園に、中学時代の同級生Yの娘が転入してきたんです。

Yは家が貧しく、中学時代私はずっとバカにしていたんですが、今は私よりお金持ち。というのもYは、大病院の院長の息子とセレブ婚していたからです。

そんなある日のこと、私の娘が幼稚園で大ケガをし、病院に搬送されました。ちなみに娘の搬送先は、Yの夫の父親が経営する病院です。娘は頭から大量に出血し輸血が必要な状態でしたが、娘の血液型が特殊で、私も夫も輸血できず困っていたんです。ただYがたまたま娘と同じ血液型で、輸血してくれることになりました。

まぁ娘の命を助けてくれたのは有難いのですが、Yに借りを作るようで嫌だなと正直思ってしまいました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年10月）

▽ 大事な娘さんの命を救ってくれた恩人なわけで、借りがどうのなど言っている場合ではないと思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。