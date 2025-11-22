¼ç±é¡¦²ÃÆ£»ËÈÁ¤¬¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¡¦ÈÓÅç´²µ³¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤·¤è¤¦¤È·×²è¤¹¤ëÀì¶È¼çÉØ¤Ë¡ª¿å¥É¥é25¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×12·î17Æü(¿å)¡õ24Æü(¿å) ¿¼Ìë1»þ～ÊüÁ÷!!!
¥Æ¥ìÅì»Ë¾å½é¤Î¡È¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ß¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¡ÉÏ¢Æ°´ë²è
¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï DMM ¥·¥çー¥È¤Ë¤ÆÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡ª
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¤È24Æü(¿å)¤ÎÆóÌë¤ËÅÏ¤ê¡¢¿å¥É¥é25¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×(¿¼Ìë1»þ00Ê¬～)¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¥Æ¥ìÅì¤Ç¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢DMM¥·¥çー¥È¤Ë¤Æ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ìÅì¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤È¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÏ¢Æ°¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶ºî¤ÏDMM ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¡ÖCLLENN¡×¤¬À©ºî¡£¸½ºß¡ÖDMM ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×Â¾¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿»°ÅÄ¤¿¤¿¤ß»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£É×¤ÎÂçÊå¤«¤éDV¤ä¥â¥é¥Ï¥éÅù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î±üÅÄ°«¤¬¡¢Ææ¤Î¼ê»æ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ÂçÊå¤ò¼Ò²ñÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Â¾¤ÈÂÐÖµ¤·¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¤òÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¡ßÌîÂ¼¼þÊ¿¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤È¶¦¤ËÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸¿ô(1 ½µ´Ö)¤¬Á´ÏÃ 100Ëü²ó¤òÆÍÇË(¢¨TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð)¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÊÌºÆÀ¸¿ô¤ÇÎòÂåºÆÀ¸¿ô¤ÎTOP10¤Ë6ËÜ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÉÔÎÑÉü½²¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¹âÍüÎ×¡ß胗½ÓÂÀÏº¤Ç¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2¡×¤òÊüÁ÷¡£1¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²ÈÄí¤Î·Á¤Ï¿·¤¿¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢ºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë(¢¨TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð)¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤ÏSeason1¤ò¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦À¤³¦Àþ¤ò°ì¿·¤·ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£25Ç¯ÈÇ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿À¤³¦Àþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¶ºî¤ä²áµîºî¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¡Ö¥ª¥È¥µ¥Ä¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤ë¿·¤¿¤Ê·ëËö¡¦¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î±üÅÄ°«¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¾¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×(2024Ç¯¡¢2025Ç¯ MBS)¤ä¡Ö°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡×(2025Ç¯ ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£»¨»ï¡ÖCanCam¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë²ÃÆ£»ËÈÁ¡£¤½¤ó¤Ê°«¤ÎÉ×¡¦±üÅÄÂçÊåÌò¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡õ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å±Ç²è¡Ö°¦±´ ーÌóÂ«¤Î¥Ê¥¯¥Ò¥Èー¡×(2019Ç¯)¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¼Ò¤ÎÍð¤ìÀµ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×(2024Ç¯¡¢2025Ç¯ BS-TBS) ¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈÓÅç´²µ³¤Ë·èÄê¡ª
¡¡2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡£Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!!
¡¡¤µ¤é¤ËTVer¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥·ー¥º¥ó1¤È¥·ー¥º¥ó2¤ÎºÆÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¤ÎÊüÁ÷Á°¤Ë¡¢Éü½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¥·ー¥º¥ó£±¡ä ÇÛ¿®³«»ÏÆü
Âè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃ¡§2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)
Âè3ÏÃ¡õÂè4ÏÃ¡§2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)
Âè5ÏÃ¡õÂè6ÏÃ¡§2025Ç¯11·î24Æü(·î)
Âè7ÏÃ¡õÂè8ÏÃ¡§2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)
Âè9ÏÃ¡õºÇ½ªÏÃ¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)
¡ã¥·ー¥º¥ó£²¡ä ÇÛ¿®³«»ÏÆü
Âè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃ¡§2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)
Âè3ÏÃ¡õÂè4ÏÃ¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)
Âè5ÏÃ¡õÂè6ÏÃ¡§2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)
Âè7ÏÃ¡õÂè8ÏÃ¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)
Âè9ÏÃ¡õÂè10ÏÃ¡§2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)
Âè11ÏÃ¡õºÇ½ªÏÃ¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
¥³¥á¥ó¥È¾Ò²ð
¢£ ±üÅÄ°«Ìò ¡¿ ²ÃÆ£»ËÈÁ
¡ÚÌò¾Ò²ð¡Û
Àì¶È¼çÉØ¡£¹â3¤ÇÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·Å·³¶¸ÉÆÈ¤Ê¿È¤Î¾å¡£¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¡¢ÀöÇ¾¤µ¤ì¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î®»º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£°ì¸«Âç¿Í¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Ä¤¬¶¯¤¯´è¸Ç¡£É×¤òÈ³¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡ÖSNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡ª¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ê¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÍ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ìÅì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×»þÂå¤Ë¡ÖÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÉü½²·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¡¢¤ò¿´¤¬¤±¤ÆÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤òÄË¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°«¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤ÎÆóÉô¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ±üÅÄÂçÊåÌò ¡¿ ÈÓÅç´²µ³
¡ÚÌò¾Ò²ð¡Û
°«¤ÎÉ×¡£À¤´ÖÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÒÏÓ¹¹ð¥Þ¥ó¡£¼Â²È¤¬²ñ¼Ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï·Ñ¤°Í½Äê¡£¼ò¤ò°û¤à¤ÈÉ¿ÊÑ¤¹¤ëDVµ¤¼Á¤À¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç³°ÌÌ¤Ï¤è¤¤¤¿¤á¡¢¥â¥Æ¤ë¡£·ëº§Á°¤«¤é¾ï¤ËÊ£¿ô¤Î½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ì¤Ã¤Æµ²±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
°«¤ÎÉ×¡¦±üÅÄÂçÊåÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÈÓÅç´²µ³¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤Æ¤´»¡¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊå¤Ï¤È¤Æ¤â¹ó¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â±é¤¸¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤È¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç°«±é¤¸¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£»É·ãÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ç¹½À®¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý´¶¤è¤¯ÄË²÷¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯½À¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Î°«¤¬¤É¤ó¤ÊÉü½²·à¤ò¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÅªÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ¸¶ºî ¡¿ »°ÅÄ¤¿¤¿¤ß
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
©¤ª¤¨¤«¤¡¦»°ÅÄ¤¿¤¿¤ß¡¿CLLENN
¤³¤Î¤¿¤Ó¥ª¥È¥µ¥Ä£³ÅÙÌÜ¤Î¥É¥é¥Þ²½¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ô¤¤Ç¤òÉï¤Ç²ó¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡Ë¥ª¥È¥µ¥Ä¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¼èºà¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¸¶ºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é±ÇÁü¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ª¥È¥µ¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£»ä¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¡¿ ÁÒÃÏÍºÂç(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
23Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¡Ö¥ª¥È¥µ¥Ä¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤ò±ÇÁü²½¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¡¢²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²áµîºî¤â¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ËþºÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ß¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤È»ëÄ°·ÁÂÖ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢DMM TV ¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢²¿¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Ï²ÃÆ£»ËÈÁ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÏ¯¤é¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤«¤éÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°«¤Î»Ò¤òË´¤¯¤¹°¥¤·¤ß¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤¿¤®¤ë»Ñ¡Ä¤¤Ã¤È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÊåÌò¤ÏÈÓÅç´²µ³¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤â¤ª¼Çµï¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÊÁ¤È¼ÇµïÎÏ¤Ç¸½¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´é¤ò»ý¤ÄÂçÊå¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÃ±½ã¤Ê¥ê¥áー¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÆ¹½ÃÛ¡¦¥ê¥Öー¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµîºî¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î´üÂÔ¤ò¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢¥·¥çー¥ÈÇÛ¿®ÈÇ¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿·ºî¡Ö¥ª¥È¥µ¥Ä¡×¤ò¡¢²áµîºî¤È¤È¤â¤Ë1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡À¸¶ºî¤ÎÉ½»æ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª¡¿
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡©¤ª¤¨¤«¤¡¦»°ÅÄ¤¿¤¿¤ß¡¿CLLENN
¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
·ëº§¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯°ìÇ¯¡£¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤Î¿·º§À¸³è¤òÁ÷¤ëÀì¶È¼çÉØ¡¦°«¤Ï¡¢É×¡¦ÂçÊå¤Î²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æü¤´¤È¤ËÁý¤¨¤ëË½ÎÏ¤ä¿´¤Ê¤¤Ë½¸À¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤ÍðË½¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹......¡£°«¤Ï¡¢¾ï¤ËÉ×¤Îµ¡·ù¤ò»Ç¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò²õ¤·¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÉ×¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø»Ò¤É¤â¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡Ù¤È°«¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°«¤ÏÇ¥¿±¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÇ°´ê¤Î»Ò¤É¤â¤â¡¢É×¤ÎË½ÎÏ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦......¡£°«¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ»¦°Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°«¤Î¸µ¤Ë¡¢°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¡ØÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¡Ù¤¬ÆÏ¤¯¡£»ØÄê¤µ¤ì¤¿URL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢Ææ¤Î²¾ÌÌ¤ÎÃË¤¬¤¤¤Æ¡¢É×¤Ø¤ÎÉü½²·×²è¤ò»ØÆî¤µ¤ì¤ë¡£°«¤Ï¡¢É×¤Î¿ÈÂÎ¡¦ÃÏ°Ì¡¦Ì¾À¼¡¦Àº¿À¡¢Ì¤Íè¤ò1¤Ä¤º¤ÄÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï¡¢´ê¤¤¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢Éü½²¤È¤¤¤¦½¤Íå¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤Ï»¦¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¡£À¸¤ÃÏ¹ö¤ò¥¢¥Ê¥¿¤ËÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤ë――¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ°«¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«...!? Éü½²¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤È¤Ï!?︎
¼Ò²ñÅª¤ÊÀ©ºÛ¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æµ¯¤³¤ëº£¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¾×·â¤Î°ÕÍßºî!
ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¿å¥É¥é25¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¡¢24Æü(¿å)¡¡¿¼Ìë1»þ00Ê¬～1»þ30Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û<¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÈÇ>
¡¡¡¡¡¡¡¡¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
¡¡¡¡¡¡¡¡▶TVer¡§https://tver.jp/series/sr9vwa57tg
¡¡¡¡¡¡¡¡▶¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì)¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¡ÖPrime Video¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡¡¡¡¡¡¡¡▶U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
¡¡¡¡¡¡¡¡▶Prime Video¡§https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
¡¡¡¡¡¡¡¡*ºîÉÊ¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊAmazon ¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï amazon.co.jp/prime ¤Ø¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡*Amazon¡¢Prime Video µÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.Ëô¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡<¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÈÇ>
¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹DMM¥·¥çー¥È¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡Ú¸¶ºî¡Û¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¤ª¤¨¤«¤¡¦»°ÅÄ¤¿¤¿¤ß¡¿CLLENN
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨DMM ¥Ö¥Ã¥¯¥¹Â¾¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
https://book.dmm.com/detail/s299asnph00118
¡Ú½Ð±é¡Û²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢ÈÓÅç´²µ³
¡ÚµÓËÜ¡ÛÉÙ°ÂÈþ¿Ò
¡Ú´ÆÆÄ¡ÛÈ¬ÌÚ¶¶¤æ¤ê
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ÛÁÒÃÏÍºÂç(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢°æ¾åÊæÇµ¹á(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢À¶²ÈÍ¥µ±(¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È)
¡ÚÀ©ºî¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ÛÃæÅçÈ¬·Ä(¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È)
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.tv-tokyo.co.jp/otosatsure/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/tx_otosatsu ¡¿ @tx_otosatsu
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/tx_otosatsu ¡¿ @tx_otosatsu
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@tx__otosatsu ¡¿ @tx__otosatsu
¡Ú¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û#¥ª¥È¥µ¥Ä¥ê¥Ù¥ó¥¸