6¾ö1K¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¡£°ú¤Ã±Û¤·Ä¾¸å¤Î²æ¤¬²È¤Ï¡¢ÈùÌ¯¤Ë²ÙÊª¤¬Æþ¤ê¤¤é¤º¾²¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°µÇ÷´¶¤¬¶¯¤¯¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØ2¿Í¤Î°ú±Û¤·Àè¤Ç¤¢¤ë6¾ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¡¢Æâ´Ñ¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¡ª
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¶äºÂ¤Î¤½¤Ð¤Ë¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë°ì³Ñ¤Ë·ú¤Ä¡¢ÃÛ50Ç¯°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡¦25m²¡¢¤¿¤Ã¤¿6¾ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÍÂ¤«¤ê¸¤¤È¤È¤â¤ËÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬Êë¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢60Âå¤ÎÉ×¡¦49ºÐ¤ÎºÊ¡¦12¥¥í¤ÎÃæ·¿¸¤¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¶¹¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶¹¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¶¹¤¹¤®¤ëÉô²°¤ò¤¤¤«¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¾õÂÖ¤Ë»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤ì¤Å¤ì¤Ê¤ë¤Þ¤Þ¤ËÄÖ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ²»¤Ï35m²¤¯¤é¤¤¤Î²È¤Ë½»¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È30m²¤ÎÉô²°¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ÙÊª¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö35m²¤°¤é¤¤¤¬²æ¤¬²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÅ¬¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£
¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯Á°¤«¤éÉ×¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÑÈË¤ËÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Êª·ïÁª¤Ó¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¡£É×¤ÎÄÌ¤¦ÉÂ±¡¤Ï¡¢°åÎÅ¤ÎÆâÍÆ¤âÀßÈ÷¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Á¶è¤ÎÄ¶°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶áÎÙ¤Î²ÈÄÂ¤ÏÅöÁ³¡¢Èó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ö¼è¤ê¿Þ¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡£º¸¤¬ÆþµïÁ°¡¢±¦¤¬Æþµï¸å¡£¤Ê¤ó¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤25m²¡¦6¾ö1´Ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò2¿Í¤Ç½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢°åÎÅÈñ¤Ï¾ï¤Ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¾å¸Â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢É×¤¬Âà¿¦¤·¤ÆÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È·×¤ËÍ¾Íµ¤Ï¥Ê¥·¡£30m²°Ê¾å¤ÎÊª·ï¤ÇÃµ¤·¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½»»¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î²È¤·¤«½»¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤³¤ó¤Ê¶¹¤¤²È¤·¤«½»¤á¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¥è¥è¥è¡Ä¡ÄÉÏË³¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¡ÊÎÞ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Èá´ÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶¹¤¤²È¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤«¤¨¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¡Ê¾Ð´é¡Ë¡×¤È¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¯¤Æ¤â±Ø¥Á¥«¤ÇÍøÊØÀ¤Î¤¤¤¤ÅÔ¿´Éô¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤â¶á¤¤¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ë6¾ö1K¤Ï2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¶¹¤¹¤®¤ë
¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÁ°¤Î²æ¤¬²È¡£6¾ö¤Îµï¼¼¤Ë¡¢3.5¾ö¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡£²¡¤·Æþ¤ì¤È¥Ð¥¹¥È¥¤¥ì¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤Ê½»À¸³è¤ò±Ä¤à´ðÁÃ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê½»Âð¤ÎÌÌÀÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿å½à¡×¤È¤·¤Æ¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤ËÉ¬Í×¤ÊÉô²°¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¹¤µ¤Ï25m²¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25m²¤Ï¹¾¸Í´Ö¤Ç15¾ö¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡Ö²æ¤¬²È¤Ï²ÙÊª¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´Éô¤Ç15¾ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÉ¤äÃì¤ò´Þ¤àÅÐµ¾å¤ÎÀìÍÌÌÀÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢½ã¿è¤Êµï½»¶õ´Ö¤Ï¡¢6¾öµï¼¼¤Ë¡¢3.5¾ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Î9¾ö¤Û¤É¡£
Éý180cm¡ß±ü¹Ô60cm¡£ÃÄÃÏ·¿¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÊÉÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤òÁË¤ß¤Þ¤¹¡£²£¤ËÎäÂ¢¸Ë¤òÃÖ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦²¿¤âÃÖ¤±¤Þ¤»¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°ú¤Ã±Û¤·Á°¤Î30m²¡¦12¾ö¤Î²È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö3¾ö¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍ¾Íµ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Í³Ñ¤¤È¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤À¤Ã¤¿µìµï¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¿·µï¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤´Ö¼è¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¸¼´ØÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°º¸¼ê¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¡¢±¦¼ê¤¬¥Ð¥¹¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï3.5¾ö¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤ÜÏ²¼¤È¤·¤Æ¤·¤«»È¤¨¤º¡¢6¾ö¤Îµï´Ö¤À¤±¤¬À¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Éý110cm¤Î¥¤¥±¥¢¤Î¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¸ò´¹¡£¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÎäÂ¢¸Ë¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÎÙ¤ËÂç·¿¤Î¥á¥¿¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
DIY¤Ç1.5¾öÊ¬¤Îµï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î³ÎÊÝ¤ËÀ®¸ù¡ª
²¡¤·Æþ¤ì¤ÎÃæÈÄ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥Ì¥Ã¥¯¤Ë²þÂ¤¡£DIY¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊØÍø²°¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
À¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Ã±Û¤·Á°¤ËDIY¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¡£
¡¦²¡¤·Æþ¤ì¤Ï²¨¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡¢¥Ì¥Ã¥¯¡Ê¥½¥Õ¥¡·ó¥Ù¥Ã¥É¡Ë¤È¤·¤ÆÉô²°¤Î°ìÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à
¡¦180cmÉý¤ÎÎ®¤·Âæ¤ò¡¢¥¤¥±¥¢¤Î110cmÉý¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¾®·¿²½¡£¤³¤ì¤ÇÌó1.5¾öÊ¬¤Îµï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ
²È¤Î¼ýÇ¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¡¢Çö·¿¤Î¥á¥¿¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¡£ÎÂ¤Î¹â¤µ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡£±ü¹Ô¤¤¬Àõ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµï¼¼¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²¡¤·Æþ¤ì¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ã¸º¤·¤¿¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥á¥¿¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£ÊÉ¤Î±ü¹Ô¤¤ÈÉô²°¤ÎÉý¤Ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥¤¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±äÄ¹¥Ý¡¼¥ë¤ò·Ñ¤®Â¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥×¥«¥Ã¥¿¡¼¤ÇÎÂ¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤Î¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥È¡£ÃªÈÄ¤Î´Ö³Ö¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢1mm¤ÎÌµÂÌ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼ýÇ¼ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹â¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤â¶¹¤¤¡£
¥Ñ¥¤¥×¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Ñ¥¤¥×¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¹â¤µ¤Î¥á¥¿¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÂç³èÌö¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¶¹¤¤ÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤Ç¤·¤¿¡£¡È²ÙÊª¤ÎÎÌ¤¬¼ýÇ¼ÎÌ¤è¤êÂ¿¤¤¡É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¤Ï²ÙÊª¤ÎÆ¨¤²¾ì¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£È¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¿©¤Ù³Ý¤±¤Î¤ª²Û»Ò¡¢Í¹ÊØÊª¤ËÆÉ¤ß¤«¤±¤ÎËÜ¡Ä¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÙÊª¤Î°ì»þÅª¤ÊÃÖ¤¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÙÊª¤¬¼ýÇ¼¤ËÆþ¤ê¤¤é¤º¡Ä¡Ä¡£¤³¤³¤«¤é15¸Ä¤Û¤É´Ì¤ä¥±¡¼¥¹¤ò¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¢¤ëÄøÅÙ²È¤¬¹¤¤¤È¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ä¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥É¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥Ü¡¼¥É¤Î¤Ï¤¸¤Ã¤³¤Ê¤ó¤«¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤¬¶¹¤¤¤Î¤ÇÆ¨¤²¾ì¤Ï¥¼¥í¡£
µÞ¤¤ç4ÃÊÊ¬¤ÎÃª¤ò¡È²ÙÊª¤Î°ì»þÃÖ¤¾ì¡É¤È¤·¤Æ¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Ã±Û¤·Ä¾¸å¡¢Ãª¤«¤é°î¤ì¤ÆÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤²ÙÊª¤¿¤Á¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥´¥ß¼Î¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Èºá°´¶¥¼¥í
¼Â¤Ï»ä¤Ï¿©ÉÊ´Ì¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤ä¹ÈÃã´Ì¤ò¡¢¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤³¤Î´Ì¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Ó¥Ã¥Á¥êµÍ¤á¹þ¤à»»ÃÊ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãª4ÃÊÊ¬¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì´ü°ì²ñ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¼ê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Ê¤É¤ÎËèÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤«Çä¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¼êÊü¤¹¤ÈÆóÅÙ¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¡¢¤É¤³¤Ë²¿¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÄÎÞ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²È¤¬¶¹¤¯¡È¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¡É¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¥Ó¤ÈÍè¤ë½Ð²ñ¤¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¤³¤Î´Ì¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ìÂ»¤Í¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Î»¨²ß²°¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¤È¤«¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È´Ì¤ò5¸Ä¤Û¤É¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ì¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«À¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤¬¥´¥ß¼Î¤Æ¾ìÆþ¤ê¸ý¤Ë¡È¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¾¡É¤ÈÄ¥¤ê»æ¤ò¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ç¸å¤íÈ±¤Ò¤«¤ì¤ë»×¤¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¼êÊü¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡È¥´¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤¼¤óµ¤Ê¬¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Î¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢ËÜ½¨¹¯¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ú¡¼¥ë´Ì¡£½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿3¤Ä¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤òÃÇ¼ÎÎ¥¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
À¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ö1ÆüÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤â¤é¤¤¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÁÆÂç¥´¥ß¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥â¥Î¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¥á¥â¤òÅ½¤ê¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÃÖ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢´Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë»±¤Ë»æÂÞ¡¢¤¯¤Ä¤Ù¤é¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥´¥ë¥ÕÍÑ¤Î»±¤ÏÃÖ¤¯¤äÈÝ¤ä¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ»ý¤Áµî¤ê¡¢Ï·ÉØ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢¤³¤Î»æÂÞ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤·¤é¡© ºÇ¶á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¤¤â¤Î½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡£
°ú¤Ã±Û¤·Ä¾¸å¤Î25m²¡¦6¾ö1K¤ÎÉô²°¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Î²ÙÊª¤¬¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¶¹¤µ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î´Ö¼è¤ê¤Ç¡¢ÃÛ50Ç¯°Ê¾å¡£½»¿Í¤ÏÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ËèÄ«¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ª·Þ¤¨¤òÂÔ¤Ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤¿¤Á¤¬°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´±Ø¥Á¥«¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àÏ·¿Â»Î¤ÈÏ·ÉØ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¿È¤Ê¤ê¤Ï¤è¤¯¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÃÖ¤¤¤¿¤½¤Ð¤«¤éÃ¯¤«¤¬¤µ¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¿´°Õµ¤¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡£¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤Û¤Éµ¤Ê¬¤Î¤¤¤¤ÃÇ¼ÎÎ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê½Û´Ä¼Ò²ñ
¸½ºß¤Î²æ¤¬²È¡£¶¹¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢µ¡·ù¤è¤¯Êë¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
·ë¶É¤Ï»ä¤¬¼êÊü¤·¤¿¤¢¤ì¤³¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤«¤·¤é¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î»ÅÊ¬¤±ÍÑ¤Î¥Ð¥±¥ÄÂå¤ï¤ê¤ËºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤ò¡¢Êâ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¼Î¤Æ¤ëºá°´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ò±ýÉü¤·¤Æ¡¢6¾ö1K¤Î²æ¤¬²È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤Ï²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¾õÂÖ¤ËÀ°¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¿·µï¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Ë¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê»È¤¤Æ»¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¿Í¤Î²È¤Ã¤Æ¡¢²ÙÊª¤ÎÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥´¥ß¤¬¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃ¯¤«¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
