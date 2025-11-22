ÅìµþD¤ÇÆÃÂçÃÆ¢ª¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´Ú¹ñ29ºÐ¡Öº£¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦ºÇ¹â¡×¡¡Ã¦Ë¹¤·¤¿2¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤È´¶¤¸¤¿¡Èº¹¡É
Æü´ÚÀï¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ÇÏÃÂê¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15¡¢16Æü¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤Î2»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬Âè1Àï¤ÇÆÃÂçÃÆ¡¢Âè2Àï¤Ç¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥¥¦¥à¡Ë¤À¡£21Æü¤Ë¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¹Ô¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¼êÂ³¤¤¬´°Î»¡£À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ï¡£
¡¡ÆÃÂçÃÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè1Àï¤Î4²ó¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏÌµ»à1ÎÝ¤«¤é¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡ÊKT¡Ë¤¬º¸Íã¤ØÀèÀ©2¥é¥ó¡£Â³¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¡¢¿¹±º¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¡¢145¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾åÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÆüËÜ¤ÎSNS¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÃÆÆ»¤ÈÈôµ÷Î¥¤Ë¶Ã¤¯À¼¤À¡£¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ë¤½¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ÊÂÇµå¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÂÇ¼ÔÍÍø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¡Ê2-0¡Ë¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾¯¤·Á°¤Ë¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÎÏ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÎý½¬Ë¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤¬¿¼¤¤Áª¼ê¡£¤½¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÍÌ¾¤Ê¥ª¥«¥â¥ÈÁª¼ê¤ä¡¢µîÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤â¸«¤¿¥â¥ê¥·¥¿¥·¥ç¥¦¥¿Áª¼ê¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤ÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×Åê¼êÎÏ¤Ç¤â´¶¤¸¤¿Æü´Ú¤Îº¹
¡Ö¤Þ¤ºÆüËÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏËÜÅö¤ËÀµ³Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½µå¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÄ¹½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤âÆÀ¤¿¤¤Ç½ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅê¼ê¤Èº¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸½¾õ¤òÇ§¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡Öº£¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÅê¼ê¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆÃ¤ËÊÑ²½µå¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤«¡¢À©µåÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¼êÎÏ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¡¼¥°¤Ê¤Î¤«¡£³Î¼Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡21Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤òÅý³ç¤¹¤ë´Ú¹ñÌîµå°Ñ°÷²ñ¡ÊKBO¡Ë¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ò½êÂ°¤Î¥¥¦¥à¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤«¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤È¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ï22Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢30Æü´Ö¤Î´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¡£Æ±³ØÇ¯¤Î²¬ËÜ¤È¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¡¢1Æü°ã¤¤¤Î¿½ÀÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¥×¥í11Ç¯ÌÜ¤Î29ºÐ¡£ºòµ¨´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÇÂÇÎ¨.340¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢104ÂÇÅÀ¤ÈµÞÂ®¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿ÃÙºé¤¤ÎÁª¼ê¤À¡£º£µ¨¤âÁ´144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.315¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¡£Âç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤ÎÌ´¤Ï³ð¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë