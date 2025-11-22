　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ　　309倍 ( 3,710) 　　736　( +12.4 )　
２. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ　　129倍 ( 2,715) 　　860　( +29.9 )　
３. <4424> Ａｍａｚｉａ　東証Ｇ 　95.9倍 ( 1,631) 　　505　( +95.0 )　
４. <4256> サインド　　　東証Ｇ 　34.6倍 ( 　242)　　1290　( +12.7 )　
５. <6578> コレックＨＤ　東証Ｓ 　28.7倍 ( 　258) 　　335　(　-6.2 )　
６. <206A> ＰＲＩＳＭバ　東証Ｇ 　26.2倍 ( 2,518) 　　169　( +11.9 )　
７. <3961> シルバエッグ　東証Ｇ 　18.2倍 (　　91) 　　765　( +26.2 )　 人工知能関連
８. <2342> トランスＧＧ　東証Ｇ 　17.0倍 ( 2,394) 　　210　(　+2.4 )　
９. <6533> オーケストラ　東証Ｐ 　16.7倍 ( 　800)　　1218　( +55.4 )　
10. <2656> ベクターＨＤ　東証Ｓ 　14.3倍 ( 　557) 　　116　(　-6.5 )　
11. <3787> テクノマセマ　東証Ｓ 　13.5倍 ( 　636) 　　610　(　-3.6 )　
12. <5138> リベース　　　東証Ｇ 　13.4倍 ( 　174) 　　727　( -15.5 )　
13. <4381> ビープラッツ　東証Ｇ 　12.9倍 (　　90) 　　575　(　+4.2 )　
14. <6173> アクアライン　東証Ｇ 　12.1倍 (　　97) 　　202　( -27.3 )　
15. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ 　12.1倍 ( 6,468)　　2332　( +27.6 )　 レアアース関連
16. <7614> オーエムツー　東証Ｓ 　10.3倍 ( 　515)　　1516　( -17.1 )　
17. <236A> ｉＳ国債７　　東証Ｅ 　10.2倍 (　　92) 　470.3　(　-0.5 )　
18. <7445> ライトオン　　東証Ｓ　　9.5倍 ( 　833) 　　291　( +11.9 )　
19. <2620> ｉＳ米債１３　東証Ｅ　　9.2倍 ( 　424) 　365.9　(　+1.8 )　
20. <3686> ＤＬＥ　　　　東証Ｓ　　9.1倍 ( 　318) 　　117　(　-1.7 )　
21. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　9.1倍 ( 　997) 　　345　( +23.7 )　
22. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ　　8.8倍 (14,097)　　1419　( +102.4 )　
23. <7585> かんなん丸　　東証Ｓ　　8.8倍 ( 　141) 　　417　(　-0.5 )　
24. <5868> ロココ　　　　東証Ｓ　　8.7倍 ( 　236) 　　863　( -17.8 )　
25. <416A> 富士ユナイト　東証Ｓ　　8.7倍 ( 　261)　　1166　(　-1.6 )　
26. <5255> モンラボ　　　東証Ｇ　　8.4倍 ( 3,376) 　　200　( +17.0 )　 人工知能関連
27. <303A> ｖｉｓｕｍｏ　東証Ｇ　　8.2倍 ( 　205) 　　980　(　+2.5 )　 人工知能関連
28. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　913) 　　160　(　+5.3 )　
29. <6029> アトラＧ　　　東証Ｓ　　7.8倍 ( 　661) 　　159　(　+4.6 )　
30. <4427> エデュラボ　　東証Ｇ　　7.8倍 ( 　311) 　　300　(　-9.1 )　 人工知能関連
31. <4579> ラクオリア　　東証Ｇ　　7.5倍 ( 2,226) 　　650　( +25.7 )　
32. <4261> アジアＱ　　　東証Ｇ　　7.4倍 ( 　147)　　4220　( +40.7 )　 人工知能関連
33. <5259> ＢＢＤイニシ　東証Ｇ　　7.3倍 ( 　131)　　1547　(　-7.3 )　 人工知能関連
34. <4234> サンエー化研　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　142) 　　652　(　-4.1 )　
35. <298A> ＧＶＡテック　東証Ｇ　　7.1倍 ( 　290) 　　479　( -36.5 )　 人工知能関連
36. <9612> ラックランド　東証Ｐ　　7.0倍 ( 1,130)　　1696　( +41.9 )　
37. <3267> フィルＣ　　　東証Ｓ　　6.7倍 ( 　547) 　　963　(　+1.0 )　
38. <6706> 電気興　　　　東証Ｐ　　6.6倍 ( 　556)　　2617　( +31.2 )　 防衛関連
39. <3900> クラウドＷ　　東証Ｇ　　6.3倍 ( 2,319) 　　813　(　-7.0 )　 人工知能関連
40. <5587> インバＰＦ　　東証Ｇ　　6.2倍 ( 　418) 　　821　( -27.9 )　 インバウンド関連
41. <3137> ファンデリー　東証Ｇ　　6.1倍 ( 　365) 　　200　(　-3.8 )　
42. <7886> ヤマトモビＭ　東証Ｓ　　5.9倍 (　　95) 　　823　(　-2.0 )　 中国関連
43. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　647) 　　126　( -13.7 )　
44. <3691> デジプラ　　　東証Ｇ　　5.5倍 ( 　918)　　1393　( +16.6 )　 生成AI関連
45. <9997> ベルーナ　　　東証Ｐ　　5.5倍 ( 2,236) 　　977　(　-7.4 )　
46. <6034> ＭＲＴ　　　　東証Ｇ　　5.5倍 ( 　104) 　　672　(　-1.2 )　
47. <7084> スマイルＨＤ　東証Ｇ　　5.2倍 (　　89)　　2907　( +19.9 )　
48. <5985> サンコール　　東証Ｓ　　5.1倍 (12,714)　　1167　(　+9.8 )　 電気自動車関連
49. <150A> ＪＳＨ　　　　東証Ｇ　　5.1倍 (　　71) 　　415　(　+0.5 )　
50. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　5.1倍 ( 2,624)　　　60　( +50.0 )　 インバウンド関連

株探ニュース