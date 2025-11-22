週間ランキング【約定回数 増加率】 (11月21日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,312銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 309倍 ( 3,710) 736 ( +12.4 )
２. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 129倍 ( 2,715) 860 ( +29.9 )
３. <4424> Ａｍａｚｉａ 東証Ｇ 95.9倍 ( 1,631) 505 ( +95.0 )
４. <4256> サインド 東証Ｇ 34.6倍 ( 242) 1290 ( +12.7 )
５. <6578> コレックＨＤ 東証Ｓ 28.7倍 ( 258) 335 ( -6.2 )
６. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ 26.2倍 ( 2,518) 169 ( +11.9 )
７. <3961> シルバエッグ 東証Ｇ 18.2倍 ( 91) 765 ( +26.2 ) 人工知能関連
８. <2342> トランスＧＧ 東証Ｇ 17.0倍 ( 2,394) 210 ( +2.4 )
９. <6533> オーケストラ 東証Ｐ 16.7倍 ( 800) 1218 ( +55.4 )
10. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ 14.3倍 ( 557) 116 ( -6.5 )
11. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ 13.5倍 ( 636) 610 ( -3.6 )
12. <5138> リベース 東証Ｇ 13.4倍 ( 174) 727 ( -15.5 )
13. <4381> ビープラッツ 東証Ｇ 12.9倍 ( 90) 575 ( +4.2 )
14. <6173> アクアライン 東証Ｇ 12.1倍 ( 97) 202 ( -27.3 )
15. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 12.1倍 ( 6,468) 2332 ( +27.6 ) レアアース関連
16. <7614> オーエムツー 東証Ｓ 10.3倍 ( 515) 1516 ( -17.1 )
17. <236A> ｉＳ国債７ 東証Ｅ 10.2倍 ( 92) 470.3 ( -0.5 )
18. <7445> ライトオン 東証Ｓ 9.5倍 ( 833) 291 ( +11.9 )
19. <2620> ｉＳ米債１３ 東証Ｅ 9.2倍 ( 424) 365.9 ( +1.8 )
20. <3686> ＤＬＥ 東証Ｓ 9.1倍 ( 318) 117 ( -1.7 )
21. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 9.1倍 ( 997) 345 ( +23.7 )
22. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ 8.8倍 (14,097) 1419 ( +102.4 )
23. <7585> かんなん丸 東証Ｓ 8.8倍 ( 141) 417 ( -0.5 )
24. <5868> ロココ 東証Ｓ 8.7倍 ( 236) 863 ( -17.8 )
25. <416A> 富士ユナイト 東証Ｓ 8.7倍 ( 261) 1166 ( -1.6 )
26. <5255> モンラボ 東証Ｇ 8.4倍 ( 3,376) 200 ( +17.0 ) 人工知能関連
27. <303A> ｖｉｓｕｍｏ 東証Ｇ 8.2倍 ( 205) 980 ( +2.5 ) 人工知能関連
28. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 8.1倍 ( 913) 160 ( +5.3 )
29. <6029> アトラＧ 東証Ｓ 7.8倍 ( 661) 159 ( +4.6 )
30. <4427> エデュラボ 東証Ｇ 7.8倍 ( 311) 300 ( -9.1 ) 人工知能関連
31. <4579> ラクオリア 東証Ｇ 7.5倍 ( 2,226) 650 ( +25.7 )
32. <4261> アジアＱ 東証Ｇ 7.4倍 ( 147) 4220 ( +40.7 ) 人工知能関連
33. <5259> ＢＢＤイニシ 東証Ｇ 7.3倍 ( 131) 1547 ( -7.3 ) 人工知能関連
34. <4234> サンエー化研 東証Ｓ 7.1倍 ( 142) 652 ( -4.1 )
35. <298A> ＧＶＡテック 東証Ｇ 7.1倍 ( 290) 479 ( -36.5 ) 人工知能関連
36. <9612> ラックランド 東証Ｐ 7.0倍 ( 1,130) 1696 ( +41.9 )
37. <3267> フィルＣ 東証Ｓ 6.7倍 ( 547) 963 ( +1.0 )
38. <6706> 電気興 東証Ｐ 6.6倍 ( 556) 2617 ( +31.2 ) 防衛関連
39. <3900> クラウドＷ 東証Ｇ 6.3倍 ( 2,319) 813 ( -7.0 ) 人工知能関連
40. <5587> インバＰＦ 東証Ｇ 6.2倍 ( 418) 821 ( -27.9 ) インバウンド関連
41. <3137> ファンデリー 東証Ｇ 6.1倍 ( 365) 200 ( -3.8 )
42. <7886> ヤマトモビＭ 東証Ｓ 5.9倍 ( 95) 823 ( -2.0 ) 中国関連
43. <5216> 倉元 東証Ｓ 5.8倍 ( 647) 126 ( -13.7 )
44. <3691> デジプラ 東証Ｇ 5.5倍 ( 918) 1393 ( +16.6 ) 生成AI関連
45. <9997> ベルーナ 東証Ｐ 5.5倍 ( 2,236) 977 ( -7.4 )
46. <6034> ＭＲＴ 東証Ｇ 5.5倍 ( 104) 672 ( -1.2 )
47. <7084> スマイルＨＤ 東証Ｇ 5.2倍 ( 89) 2907 ( +19.9 )
48. <5985> サンコール 東証Ｓ 5.1倍 (12,714) 1167 ( +9.8 ) 電気自動車関連
49. <150A> ＪＳＨ 東証Ｇ 5.1倍 ( 71) 415 ( +0.5 )
50. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 5.1倍 ( 2,624) 60 ( +50.0 ) インバウンド関連
株探ニュース