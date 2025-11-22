

●今週の業種別騰落率ランキング



※11月21日終値の11月14日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 11 業種 値下がり： 22 業種

東証プライム：1608銘柄 値上がり： 872 銘柄 値下がり： 714 銘柄 変わらず他： 22 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 建設業(0253) +2.70 高松グループ <1762> 、東亜建 <1885> 、大林組 <1802>

２. 医薬品(0258) +2.50 キッセイ <4547> 、住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568>

３. 水産・農林業(0251) +2.23 ホクト <1379> 、ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375>

４. 小売業(0277) +2.07 イオン <8267> 、すかいらーく <3197> 、クオールＨＤ <3034>

５. 倉庫・運輸(0274) +1.51 三井倉ＨＤ <9302> 、渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310>

６. 不動産業(0282) +1.43 オープンＨ <3288> 、菱地所 <8802> 、カチタス <8919>

７. 陸運業(0271) +1.32 小田急 <9007> 、福山運 <9075> 、センコーＨＤ <9069>

８. 食料品(0254) +0.26 甜菜糖 <2108> 、Ｌドリンク <2585> 、コカＢＪＨ <2579>

９. 鉄鋼(0262) +0.22 ヨドコウ <5451> 、中山鋼 <5408> 、大平金 <5541>

10. 電気・ガス(0270) +0.11 北ガス <9534> 、グリムス <3150> 、九州電 <9508>

11. 鉱業(0252) +0.11 日鉄鉱 <1515> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>

12. パルプ・紙(0256) -0.27 日本紙 <3863> 、大王紙 <3880> 、特種東海 <3708>

13. その他金融業(0281) -0.43 ネットプロ <7383> 、プレミアＧ <7199> 、クレセゾン <8253>

14. 銀行業(0278) -0.80 楽天銀 <5838> 、あおぞら銀 <8304> 、プロクレＨＤ <7384>

15. ガラス・土石(0261) -0.84 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東海カーボン <5301> 、日ヒュム <5262>

16. 保険業(0280) -0.86 Ａクリエイト <8798> 、東京海上 <8766> 、ライフネット <7157>

17. 海運業(0272) -0.93 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>

18. 石油・石炭(0259) -1.08 ＥＮＥＯＳ <5020>

19. その他製品(0269) -1.25 テクセンド <429A> 、大日印 <7912> 、河合楽 <7952>

20. 繊維製品(0255) -1.29 ゴルドウイン <8111> 、帝人 <3401> 、東レ <3402>

21. 精密機器(0268) -1.35 リガクＨＤ <268A> 、東京計器 <7721> 、理計器 <7734>

22. 金属製品(0264) -1.35 ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＲＳテクノ <3445> 、洋缶ＨＤ <5901>

23. ゴム製品(0260) -1.43 ＴＯＹＯ <5105> 、藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101>

24. 化学(0257) -1.82 資生堂 <4911> 、東応化 <4186> 、トリケミカル <4369>

25. サービス業(0283) -2.03 サンウェルズ <9229> 、サイバー <4751> 、アンビスＨＤ <7071>

26. 情報・通信業(0275) -2.24 リンクユーＧ <4446> 、ＳＢＧ <9984> 、シンクロ <3963>

27. 輸送用機器(0267) -2.34 豊田合 <7282> 、三桜工 <6584> 、武蔵精密 <7220>

28. 空運業(0273) -2.47 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

29. 卸売業(0276) -3.09 ＫＰＰＧＨＤ <9274> 、伊藤忠食 <2692> 、豊田通商 <8015>

30. 電気機器(0266) -3.97 ニデック <6594> 、タムラ <6768> 、日電子 <6951>

31. 証券・商品(0279) -4.85 ＳＢＩ <8473> 、大和 <8601> 、ＪＩＡ <7172>

32. 機械(0265) -4.89 ＣＫＤ <6407> 、野村マイクロ <6254> 、タツモ <6266>

33. 非鉄金属(0263) -8.60 フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、住友電 <5802>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

