　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※11月21日終値の11月14日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　11 業種　　値下がり：　22 業種
　　　東証プライム：1608銘柄　　値上がり： 872 銘柄　　値下がり： 714 銘柄　　変わらず他：　22 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 建設業(0253)　　　　 +2.70 　高松グループ <1762> 、東亜建 <1885> 、大林組 <1802>
２. 医薬品(0258)　　　　 +2.50 　キッセイ <4547> 、住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568>
３. 水産・農林業(0251)　 +2.23 　ホクト <1379> 、ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375>
４. 小売業(0277)　　　　 +2.07 　イオン <8267> 、すかいらーく <3197> 、クオールＨＤ <3034>
５. 倉庫・運輸(0274)　　 +1.51 　三井倉ＨＤ <9302> 、渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310>
６. 不動産業(0282)　　　 +1.43 　オープンＨ <3288> 、菱地所 <8802> 、カチタス <8919>
７. 陸運業(0271)　　　　 +1.32 　小田急 <9007> 、福山運 <9075> 、センコーＨＤ <9069>
８. 食料品(0254)　　　　 +0.26 　甜菜糖 <2108> 、Ｌドリンク <2585> 、コカＢＪＨ <2579>
９. 鉄鋼(0262)　　　　　 +0.22 　ヨドコウ <5451> 、中山鋼 <5408> 、大平金 <5541>
10. 電気・ガス(0270)　　 +0.11 　北ガス <9534> 、グリムス <3150> 、九州電 <9508>
11. 鉱業(0252)　　　　　 +0.11 　日鉄鉱 <1515> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
12. パルプ・紙(0256)　　 -0.27 　日本紙 <3863> 、大王紙 <3880> 、特種東海 <3708>
13. その他金融業(0281)　 -0.43 　ネットプロ <7383> 、プレミアＧ <7199> 、クレセゾン <8253>
14. 銀行業(0278)　　　　 -0.80 　楽天銀 <5838> 、あおぞら銀 <8304> 、プロクレＨＤ <7384>
15. ガラス・土石(0261)　 -0.84 　ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東海カーボン <5301> 、日ヒュム <5262>
16. 保険業(0280)　　　　 -0.86 　Ａクリエイト <8798> 、東京海上 <8766> 、ライフネット <7157>
17. 海運業(0272)　　　　 -0.93 　商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
18. 石油・石炭(0259)　　 -1.08 　ＥＮＥＯＳ <5020>
19. その他製品(0269)　　 -1.25 　テクセンド <429A> 、大日印 <7912> 、河合楽 <7952>
20. 繊維製品(0255)　　　 -1.29 　ゴルドウイン <8111> 、帝人 <3401> 、東レ <3402>
21. 精密機器(0268)　　　 -1.35 　リガクＨＤ <268A> 、東京計器 <7721> 、理計器 <7734>
22. 金属製品(0264)　　　 -1.35 　ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＲＳテクノ <3445> 、洋缶ＨＤ <5901>
23. ゴム製品(0260)　　　 -1.43 　ＴＯＹＯ <5105> 、藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101>
24. 化学(0257)　　　　　 -1.82 　資生堂 <4911> 、東応化 <4186> 、トリケミカル <4369>
25. サービス業(0283)　　 -2.03 　サンウェルズ <9229> 、サイバー <4751> 、アンビスＨＤ <7071>
26. 情報・通信業(0275)　 -2.24 　リンクユーＧ <4446> 、ＳＢＧ <9984> 、シンクロ <3963>
27. 輸送用機器(0267)　　 -2.34 　豊田合 <7282> 、三桜工 <6584> 、武蔵精密 <7220>
28. 空運業(0273)　　　　 -2.47 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
29. 卸売業(0276)　　　　 -3.09 　ＫＰＰＧＨＤ <9274> 、伊藤忠食 <2692> 、豊田通商 <8015>
30. 電気機器(0266)　　　 -3.97 　ニデック <6594> 、タムラ <6768> 、日電子 <6951>
31. 証券・商品(0279)　　 -4.85 　ＳＢＩ <8473> 、大和 <8601> 、ＪＩＡ <7172>
32. 機械(0265)　　　　　 -4.89 　ＣＫＤ <6407> 、野村マイクロ <6254> 、タツモ <6266>
33. 非鉄金属(0263)　　　 -8.60 　フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、住友電 <5802>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース