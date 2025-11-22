週間ランキング【値上がり率】 (11月21日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※11月21日終値の11月14日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ 102 1419 『抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法』に関する米国特許取得
２. <4424> Ａｍａｚｉａ 東証Ｇ 95.0 505
３. <6533> オーケストラ 東証Ｐ 55.4 1218 １～９月は増収増益で株主優待制度を新設
４. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 50.0 60 インバウンド関連
５. <9612> ラックランド 東証Ｐ 41.9 1696 通期業績予想を上方修正し３期ぶりの配当計画も発表
６. <4261> アジアＱ 東証Ｇ 40.7 4220 ２６年６月末株主から株主優待制度を導入へ
７. <6706> 電気興 東証Ｐ 31.2 2617 ９月中間期は最終黒字転換で自社株消却実施へ
８. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 29.9 860
９. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 27.6 2332 レアアース関連
10. <3961> シルバエッグ 東証Ｇ 26.2 765 イルグルムによるＴＯＢ価格７７０円にサヤ寄せ
11. <2173> 博展 東証Ｇ 25.9 808 ２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正
12. <4579> ラクオリア 東証Ｇ 25.7 650
13. <6380> オリチェン 東証Ｓ 25.6 2676 定款の事業目的に『金地金の売買』など追加へ
14. <7685> バイセル 東証Ｇ 24.6 4200 外資系証券が目標株価６３００円に増額修正
15. <9816> ストライダズ 東証Ｓ 24.4 347 成成が５％超保有で思惑
16. <155A> 情報戦略テク 東証Ｇ 24.0 1440 生成AI関連
17. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 23.7 345
18. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ 23.5 510 ２０期ぶり復配を好感
19. <6366> 千代建 東証Ｓ 21.4 691 改定ＥＰＣ契約をＧＰＸ社と締結し採算改善の思惑
20. <7747> 朝日インテク 東証Ｐ 20.8 2893 第1四半期営業利益は高進捗に
21. <3763> プロシップ 東証Ｐ 20.5 1796
22. <7084> スマイルＨＤ 東証Ｇ 19.9 2907
23. <7271> 安永 東証Ｓ 18.1 1019 国内・北米向けエンジン部品需要が想定上回り今期業績・配当予想を増額修正
24. <5255> モンラボ 東証Ｇ 17.0 200 第３四半期営業利益が黒字転換し通期計画を上回って着地
25. <3691> デジプラ 東証Ｇ 16.6 1393 アジアクエストが株主優待にデジタルギフト活用、年内100社の導入見込む
26. <4419> フィナＨＤ 東証Ｇ 16.4 1093 国内有力証券が投資判断と目標株価を引き上げ
27. <4480> メドレー 東証Ｐ 16.4 2650
28. <7803> ブシロード 東証Ｇ 16.3 335 ７～９月大幅最終増益がサプライズ
29. <3902> ＭＤＶ 東証Ｐ 16.1 498
30. <4053> サンアスタ 東証Ｐ 16.1 513 ７～９月期営業益３２％増で業績上振れ期待膨らむ
31. <8267> イオン 東証Ｐ 14.9 2856 中国関連
32. <6996> ニチコン 東証Ｐ 14.5 1485 前日の説明会を受けて見直しの動きに
33. <7326> ＳＢＩＩＧ 東証Ｇ 14.0 1993
34. <1762> 高松グループ 東証Ｐ 13.6 3965
35. <2315> ＣＡＩＣＡＤ 東証Ｓ 13.5 101 子会社がＪＰＹＣ決済ソリューションの提供開始
36. <6118> アイダ 東証Ｐ 13.4 1152 電気自動車関連
37. <5644> メタルアート 東証Ｓ 13.4 5000
38. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ 13.1 1003 防衛関連
39. <6580> ライトアップ 東証Ｇ 13.0 3015 人工知能関連
40. <9768> いであ 東証Ｓ 12.9 3940
41. <4256> サインド 東証Ｇ 12.7 1290 ２６年３月末株主から株主優待制度を導入
42. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 12.5 1644 ２５年１２月期営業損益予想を上方修正
43. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 12.4 736 ソフトバンクロボティクスとの資本・業務提携を好感
44. <9067> 丸運 東証Ｓ 12.2 959 センコーＨＤがＴＯＢ
45. <5870> ナルネット 東証Ｇ 12.0 1053
46. <7445> ライトオン 東証Ｓ 11.9 291 ワールドが株式交換により完全子会社化へ
47. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ 11.9 169 小野薬との創薬提携での初回マイルストーン達成を材料視
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 東証Ｅ 11.9 789
49. <3989> シェアテク 東証Ｇ 11.8 1040 ２６年９月期は２ケタ増収増益で１５円増配を見込む
50. <3197> すかいらーく 東証Ｐ 11.5 3597
株探ニュース