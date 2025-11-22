　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※11月21日終値の11月14日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ　　　102　　1419　 『抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法』に関する米国特許取得
２. <4424> Ａｍａｚｉａ　東証Ｇ 　　95.0 　　505　
３. <6533> オーケストラ　東証Ｐ 　　55.4　　1218　 １～９月は増収増益で株主優待制度を新設
４. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ 　　50.0　　　60　 インバウンド関連
５. <9612> ラックランド　東証Ｐ 　　41.9　　1696　 通期業績予想を上方修正し３期ぶりの配当計画も発表
６. <4261> アジアＱ　　　東証Ｇ 　　40.7　　4220　 ２６年６月末株主から株主優待制度を導入へ
７. <6706> 電気興　　　　東証Ｐ 　　31.2　　2617　 ９月中間期は最終黒字転換で自社株消却実施へ
８. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ 　　29.9 　　860　
９. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ 　　27.6　　2332　 レアアース関連
10. <3961> シルバエッグ　東証Ｇ 　　26.2 　　765　 イルグルムによるＴＯＢ価格７７０円にサヤ寄せ
11. <2173> 博展　　　　　東証Ｇ 　　25.9 　　808　 ２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正
12. <4579> ラクオリア　　東証Ｇ 　　25.7 　　650　
13. <6380> オリチェン　　東証Ｓ 　　25.6　　2676　 定款の事業目的に『金地金の売買』など追加へ
14. <7685> バイセル　　　東証Ｇ 　　24.6　　4200　 外資系証券が目標株価６３００円に増額修正
15. <9816> ストライダズ　東証Ｓ 　　24.4 　　347　 成成が５％超保有で思惑
16. <155A> 情報戦略テク　東証Ｇ 　　24.0　　1440　 生成AI関連
17. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　　23.7 　　345　
18. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ 　　23.5 　　510　 ２０期ぶり復配を好感
19. <6366> 千代建　　　　東証Ｓ 　　21.4 　　691　 改定ＥＰＣ契約をＧＰＸ社と締結し採算改善の思惑
20. <7747> 朝日インテク　東証Ｐ 　　20.8　　2893　 第1四半期営業利益は高進捗に
21. <3763> プロシップ　　東証Ｐ 　　20.5　　1796　
22. <7084> スマイルＨＤ　東証Ｇ 　　19.9　　2907　
23. <7271> 安永　　　　　東証Ｓ 　　18.1　　1019　 国内・北米向けエンジン部品需要が想定上回り今期業績・配当予想を増額修正
24. <5255> モンラボ　　　東証Ｇ 　　17.0 　　200　 第３四半期営業利益が黒字転換し通期計画を上回って着地
25. <3691> デジプラ　　　東証Ｇ 　　16.6　　1393　 アジアクエストが株主優待にデジタルギフト活用、年内100社の導入見込む
26. <4419> フィナＨＤ　　東証Ｇ 　　16.4　　1093　 国内有力証券が投資判断と目標株価を引き上げ
27. <4480> メドレー　　　東証Ｐ 　　16.4　　2650　
28. <7803> ブシロード　　東証Ｇ 　　16.3 　　335　 ７～９月大幅最終増益がサプライズ
29. <3902> ＭＤＶ　　　　東証Ｐ 　　16.1 　　498　
30. <4053> サンアスタ　　東証Ｐ 　　16.1 　　513　 ７～９月期営業益３２％増で業績上振れ期待膨らむ
31. <8267> イオン　　　　東証Ｐ 　　14.9　　2856　 中国関連
32. <6996> ニチコン　　　東証Ｐ 　　14.5　　1485　 前日の説明会を受けて見直しの動きに
33. <7326> ＳＢＩＩＧ　　東証Ｇ 　　14.0　　1993　
34. <1762> 高松グループ　東証Ｐ 　　13.6　　3965　
35. <2315> ＣＡＩＣＡＤ　東証Ｓ 　　13.5 　　101　 子会社がＪＰＹＣ決済ソリューションの提供開始
36. <6118> アイダ　　　　東証Ｐ 　　13.4　　1152　 電気自動車関連
37. <5644> メタルアート　東証Ｓ 　　13.4　　5000　
38. <290A> Ｓｙｎｓ　　　東証Ｇ 　　13.1　　1003　 防衛関連
39. <6580> ライトアップ　東証Ｇ 　　13.0　　3015　 人工知能関連
40. <9768> いであ　　　　東証Ｓ 　　12.9　　3940　
41. <4256> サインド　　　東証Ｇ 　　12.7　　1290　 ２６年３月末株主から株主優待制度を導入
42. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ 　　12.5　　1644　 ２５年１２月期営業損益予想を上方修正
43. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ 　　12.4 　　736　 ソフトバンクロボティクスとの資本・業務提携を好感
44. <9067> 丸運　　　　　東証Ｓ 　　12.2 　　959　 センコーＨＤがＴＯＢ
45. <5870> ナルネット　　東証Ｇ 　　12.0　　1053　
46. <7445> ライトオン　　東証Ｓ 　　11.9 　　291　 ワールドが株式交換により完全子会社化へ
47. <206A> ＰＲＩＳＭバ　東証Ｇ 　　11.9 　　169　 小野薬との創薬提携での初回マイルストーン達成を材料視
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　東証Ｅ 　　11.9 　　789　
49. <3989> シェアテク　　東証Ｇ 　　11.8　　1040　 ２６年９月期は２ケタ増収増益で１５円増配を見込む
50. <3197> すかいらーく　東証Ｐ 　　11.5　　3597　

株探ニュース