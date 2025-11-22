加藤史帆主演で『夫を社会的に抹殺する5つの方法』が再始動！ モラハラ夫役に飯島寛騎
シーズン2まで放送され、全話100万回再生超えの社会現象を巻き起こしたドラマ『夫を社会的に抹殺する5つの方法』（通称：オトサツ）が、リブート版としてキャスト・世界観を一新して再始動。加藤史帆が主演、飯島寛騎が共演する『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge（リベンジ）』が、テレビ東京ほかにて12月17日・24日各25時に放送、DMMショートにてショートドラマとして配信されることが決定した。テレ東がテレビ放送とショートドラマを連動して制作するのは史上初の取り組みとなる。
【写真】加藤史帆×飯島寛騎『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』原作コラボビジュアル
原作はDMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」が制作。現在「DMM ブックス」ほかで配信しており、縦読み漫画ならではのスピーディーでブラックな展開が話題を集めた三田たたみによる同名作。
2023年に馬場ふみか×野村周平で実写ドラマ化されたシーズン1は放送開始と共に配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数（1週間）が全話100万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出）、テレ東の番組エピソード別再生数で歴代再生数のTOP10に6本がランクインするなど、“不倫復讐ドラマ”というジャンルを確立した。
さらに2024年には高梨臨×柳俊太郎でシーズン2を放送。前作とは違った家庭の形は新たに話題を集め、再生数が100万回を超える人気を集めた。
本作は、シーズン1を、キャスト・世界線を一新し再構築したリブート版。25年版としてアップデートした世界線の中で、原作や過去作を再解釈し、「オトサツ」の可能性を拡げる新たな結末・新たな物語として制作。夫の大輔からDVやモラハラ等を受けてきた主人公の奥田茜が、謎の手紙の指示に従い大輔を社会的に制裁する中で、自他と対峙し人生を見つめ直す姿を描く。
主人公の奥田茜を演じるのは、元日向坂46の加藤史帆。茜の夫・奥田大輔役は飯島寛騎に決定した。
加藤は「胸を痛める場面もあると思いますが、主人公・茜とともにさまざまな感情を味わっていただけたら嬉しいです。前編・後編の二部構成となっています。ぜひご覧ください！」とコメント。
飯島は「刺激的なストーリーで構成が面白く、テンポ感よく痛快に楽しめると思います。優しく柔らかな性格の茜がどんな復讐劇をし、どのように社会的問題に立ち向かって成長していくのかを是非楽しみにしていてください！」と言葉を寄せた。
原作者の三田たたみは「このたびオトサツ３度目のドラマ化というお話をいただき、本当に驚いています。そして同じくらい嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びの声を届けている。
さらに、原作の表紙を再現したコラボビジュアルも公開された。
なお、TVerにて人気を博したシーズン1＆2を再配信。11月18日から2話ずつ順次配信されている。
ドラマ『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』は、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、TVQ九州放送にて12月17日・24日各25時放送。ショートドラマ版は、各話放送終了後からDMMショートにて独占見放題配信。
加藤、飯島、原作者・三田たたみ、プロデューサー・倉地雄大のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■奥田茜役：加藤史帆
オファーをいただいた時、「SNSでバズっていた作品だ！やったことのない役柄なので挑戦してみたい！」という気持ちが真っ先に湧きました。テレ東さんには、グループ時代に「日向坂で会いましょう」でお世話になっていたこともあり、ご一緒できることが嬉しかったです。この作品は、ただの復讐劇ではなく、予想外の展開や人生について考えさせられる要素が詰まっています。繊細なシーンが多いので、一つひとつ丁寧に、を心がけて大切に演じました。胸を痛める場面もあると思いますが、主人公・茜とともにさまざまな感情を味わっていただけたら嬉しいです。前編・後編の二部構成となっています。ぜひご覧ください！
■奥田大輔役：飯島寛騎
茜の夫・奥田大輔役を演じさせて頂くことになりました、飯島寛騎です。タイトルを見てご察しだと思います。大輔はとても酷い人間です。自分としても演じるからには行くとこまで行くつもりですので茜演じる加藤さんに嫌われないか心配です。刺激的なストーリーで構成が面白く、テンポ感よく痛快に楽しめると思います。優しく柔らかな性格の茜がどんな復讐劇をし、どのように社会的問題に立ち向かって成長していくのかを是非楽しみにしていてください！
■原作：三田たたみ
このたびオトサツ3度目のドラマ化というお話をいただき、本当に驚いています。そして同じくらい嬉しい気持ちでいっぱいです（とりあえず飼い猫を撫で回して気持ちを落ち着けております……）。オトサツはフィクションではありますが、たくさんの方に取材しながら書いた思い入れのある作品です。今まで関わってくださった皆様、本当にありがとうございます。ドラマ版では原作に込めた想いやキャラクターたちの魅力を、また別の角度から映像として届けていただけることにワクワクしています。 今回のドラマをきっかけに、より多くの方にオトサツの世界を楽しんでいただけたらとても幸せです。私も一視聴者として楽しませていただきます。
■プロデューサー：倉地雄大（テレビ東京）
23年、24年に続き、３年連続「オトサツ」という素晴らしい原作を映像化させて頂けること、何よりも嬉しいです！ 過去作も新しいチャレンジ満載でしたが、今回は史上初となる「テレビ放送×ショートドラマ配信」。テレビからスマホへと視聴形態が多様化する中で、DMM TVさんと組んで、この新しい取り組みにチャレンジできること、何より楽しみにしています。
主演は加藤史帆さん。その朗らかな人柄から想像もできないような迫真の演技を見せてくれました。茜の子を亡くす哀しみ、復讐に燃えたぎる姿…きっと見たことない加藤さんの熱演を楽しんでいただけると思います。そして、大輔役は飯島寛騎さん。とてもお芝居の引き出しが多く、現場で見ていて驚いたことを覚えています。人柄と芝居力で現場を引っ張っていただいただけでなく、様々な顔を持つ大輔という役を見事に演じ切っていただきました。
今回は単純なリメークではなく再構築・リブートしたドラマになっています。過去作を楽しんでくださった方々の期待を、いい意味で裏切るようなあっと驚く結末になっています。テレビ放送でも、ショート配信版でも、どちらきっかけでも構いませんので、ぜひ新作「オトサツ」を、過去作とともに1人でも多くの方に楽しんで頂けたら幸いです。放送・配信をお楽しみに！
原作はDMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」が制作。現在「DMM ブックス」ほかで配信しており、縦読み漫画ならではのスピーディーでブラックな展開が話題を集めた三田たたみによる同名作。
2023年に馬場ふみか×野村周平で実写ドラマ化されたシーズン1は放送開始と共に配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数（1週間）が全話100万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出）、テレ東の番組エピソード別再生数で歴代再生数のTOP10に6本がランクインするなど、“不倫復讐ドラマ”というジャンルを確立した。
さらに2024年には高梨臨×柳俊太郎でシーズン2を放送。前作とは違った家庭の形は新たに話題を集め、再生数が100万回を超える人気を集めた。
本作は、シーズン1を、キャスト・世界線を一新し再構築したリブート版。25年版としてアップデートした世界線の中で、原作や過去作を再解釈し、「オトサツ」の可能性を拡げる新たな結末・新たな物語として制作。夫の大輔からDVやモラハラ等を受けてきた主人公の奥田茜が、謎の手紙の指示に従い大輔を社会的に制裁する中で、自他と対峙し人生を見つめ直す姿を描く。
主人公の奥田茜を演じるのは、元日向坂46の加藤史帆。茜の夫・奥田大輔役は飯島寛騎に決定した。
加藤は「胸を痛める場面もあると思いますが、主人公・茜とともにさまざまな感情を味わっていただけたら嬉しいです。前編・後編の二部構成となっています。ぜひご覧ください！」とコメント。
飯島は「刺激的なストーリーで構成が面白く、テンポ感よく痛快に楽しめると思います。優しく柔らかな性格の茜がどんな復讐劇をし、どのように社会的問題に立ち向かって成長していくのかを是非楽しみにしていてください！」と言葉を寄せた。
原作者の三田たたみは「このたびオトサツ３度目のドラマ化というお話をいただき、本当に驚いています。そして同じくらい嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びの声を届けている。
さらに、原作の表紙を再現したコラボビジュアルも公開された。
なお、TVerにて人気を博したシーズン1＆2を再配信。11月18日から2話ずつ順次配信されている。
ドラマ『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』は、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、TVQ九州放送にて12月17日・24日各25時放送。ショートドラマ版は、各話放送終了後からDMMショートにて独占見放題配信。
加藤、飯島、原作者・三田たたみ、プロデューサー・倉地雄大のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■奥田茜役：加藤史帆
オファーをいただいた時、「SNSでバズっていた作品だ！やったことのない役柄なので挑戦してみたい！」という気持ちが真っ先に湧きました。テレ東さんには、グループ時代に「日向坂で会いましょう」でお世話になっていたこともあり、ご一緒できることが嬉しかったです。この作品は、ただの復讐劇ではなく、予想外の展開や人生について考えさせられる要素が詰まっています。繊細なシーンが多いので、一つひとつ丁寧に、を心がけて大切に演じました。胸を痛める場面もあると思いますが、主人公・茜とともにさまざまな感情を味わっていただけたら嬉しいです。前編・後編の二部構成となっています。ぜひご覧ください！
■奥田大輔役：飯島寛騎
茜の夫・奥田大輔役を演じさせて頂くことになりました、飯島寛騎です。タイトルを見てご察しだと思います。大輔はとても酷い人間です。自分としても演じるからには行くとこまで行くつもりですので茜演じる加藤さんに嫌われないか心配です。刺激的なストーリーで構成が面白く、テンポ感よく痛快に楽しめると思います。優しく柔らかな性格の茜がどんな復讐劇をし、どのように社会的問題に立ち向かって成長していくのかを是非楽しみにしていてください！
■原作：三田たたみ
このたびオトサツ3度目のドラマ化というお話をいただき、本当に驚いています。そして同じくらい嬉しい気持ちでいっぱいです（とりあえず飼い猫を撫で回して気持ちを落ち着けております……）。オトサツはフィクションではありますが、たくさんの方に取材しながら書いた思い入れのある作品です。今まで関わってくださった皆様、本当にありがとうございます。ドラマ版では原作に込めた想いやキャラクターたちの魅力を、また別の角度から映像として届けていただけることにワクワクしています。 今回のドラマをきっかけに、より多くの方にオトサツの世界を楽しんでいただけたらとても幸せです。私も一視聴者として楽しませていただきます。
■プロデューサー：倉地雄大（テレビ東京）
23年、24年に続き、３年連続「オトサツ」という素晴らしい原作を映像化させて頂けること、何よりも嬉しいです！ 過去作も新しいチャレンジ満載でしたが、今回は史上初となる「テレビ放送×ショートドラマ配信」。テレビからスマホへと視聴形態が多様化する中で、DMM TVさんと組んで、この新しい取り組みにチャレンジできること、何より楽しみにしています。
主演は加藤史帆さん。その朗らかな人柄から想像もできないような迫真の演技を見せてくれました。茜の子を亡くす哀しみ、復讐に燃えたぎる姿…きっと見たことない加藤さんの熱演を楽しんでいただけると思います。そして、大輔役は飯島寛騎さん。とてもお芝居の引き出しが多く、現場で見ていて驚いたことを覚えています。人柄と芝居力で現場を引っ張っていただいただけでなく、様々な顔を持つ大輔という役を見事に演じ切っていただきました。
今回は単純なリメークではなく再構築・リブートしたドラマになっています。過去作を楽しんでくださった方々の期待を、いい意味で裏切るようなあっと驚く結末になっています。テレビ放送でも、ショート配信版でも、どちらきっかけでも構いませんので、ぜひ新作「オトサツ」を、過去作とともに1人でも多くの方に楽しんで頂けたら幸いです。放送・配信をお楽しみに！