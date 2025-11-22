¡ÖÊ¡Åç¡Á½©ÅÄ¡×·Ò¤°¡È¿·¤¿¤Ê¹âÂ®Æ»¡ÉÁ´ÄÌ¤Ë¶á¤Å¤¯¡ª ¡Ö¥Ö¥ÄÀÚ¤ì¶è´Ö¡×²ò¾Ã¤Ç¡¢ÅìËÌÃæ±ûÆ»¡Ö²£ËÙÆ»Ï©¡×11·î22Æü³«ÄÌ¡ª Æñ½ê¤ÎÅß´ü°ÜÆ°¤¬·àÅª²þÁ±¤Ø
¤Ä¤¤¤Ë³«ÄÌÆü»þ¤¬·èÄê¡ª ½©ÅÄ¸©ÆîÉô¤Î¡Ö¶õÇò¡×Ëä¤Þ¤ë
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅòÂô²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¸á¸å3»þ¤ËÅìËÌÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¡Ö²£ËÙÆ»Ï©¡×¤ò³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï½©ÅÄ¸©ÅòÂô»ÔÆâ¤Î²¼±¡ÆâIC¤«¤éÍº¾¡¤³¤Þ¤ÁIC¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Ìó3.7km¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡Åç¤«¤é½©ÅÄ¤ò·ë¤Ö¡ÖÅìËÌÈÇÃæ±ûÆ»¡×¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Åç¸©ÁêÇÏ»Ô¤«¤é½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô¤Þ¤Ç¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤ÎÆâÎ¦Éô¤ò½Ä´Ó¤¹¤ë¡ÖÅìËÌÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÅìËÌÃæ±ûÆ»¡Ë¡×¡£¤½¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄËä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅòÂô²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÅìËÌÃæ±ûÆ»¤Î°ìÉô¤ò¹½À®¤¹¤ë¡Ö²£ËÙÆ»Ï©¡×¡Ê²¼±¡ÆâIC¡ÁÍº¾¡¤³¤Þ¤ÁIC¡¢±äÄ¹Ìó3.7km¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯11·î22Æü¸á¸å3»þ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìËÌÃæ±ûÆ»¤Ï¡¢¾ïÈØÆ»¤äÅìËÌÆ»¤ÈÀÜÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»³·Á¸©¤ÎÊÆÂô¡¢»³·Á¡¢¿·¾±¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ½©ÅÄ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²£¼êJCT¤Ë»ê¤ë¡¢Áí±äÄ¹Ìó268km¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³«ÄÌ¶è´Ö¤Ç¤¢¤ë²£ËÙÆ»Ï©¤Ï¡¢½©ÅÄ¡¦»³·Á¸©¶ÉÕ¶á¤ÎÆñ½ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¦¤Î¡ÖÅòÂô²£¼êÆ»Ï©¡×¤ÈÆîÂ¦¤Î¡Ö±¡ÆâÆ»Ï©¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö³º¶è´Ö¤ÎÁö¹ÔÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ÆüÆ±»þ¹ï¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÜÂ³¶è´Ö¤Î¡Ö±¡ÆâÆ»Ï©¡Ê¡Ê²¾¡Ë¾å±¡ÆâIC¡Á²¼±¡ÆâIC¡Ë¡×¤ä»ÔÆ»¤Ê¤É¤ÎÄÌ¹Ôµ¬À©¤â²ò½ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÊªÎ®¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½ªÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢ÀÜÂ³·ÁÂÖ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö²¼±¡ÆâIC¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÜÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¾å¤êÀþ¡Ê»³·ÁÊýÌÌ¤«¤é¤Î¼Ö¡Ë¡×¤Î¤ß¤¬²¼±¡ÆâIC¤Ç¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢°ìÈÌÆ»¤«¤é²¼±¡ÆâIC¤Ø¿ÊÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö²¼¤êÀþ¡Ê½©ÅÄÊýÌÌ¡Ë¡×¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¼±¡ÆâIC¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ»³·ÁÊýÌÌ¤ØÆî²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Æ±ÍÍ¤Ë½©ÅÄÊýÌÌ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ²¼±¡ÆâIC¤Ç¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤È¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò»öÁ°¤Ë¤è¤¯³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÂ¦¤Î¡ÖÍº¾¡¤³¤Þ¤ÁIC¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¸þ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²¼±¡ÆâICÊýÌÌ¤È¿ÜÀîICÊýÌÌ¤ÎÁÐÊý¸þ¤Ø¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¿¤ÎÆ»¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤È¤Ï
¡¡¤ï¤º¤«3.7km¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³«ÄÌ¤¬¤â¤¿¤é¤¹²¸·Ã¤Ïµ÷Î¥°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Åß´ü¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£ÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹ñÆ»13¹æ¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÑÀã¤äÅà·ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀãÊø¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄÌ¹Ô»ß¤á¤äÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤¬´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¹Ô¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÉÎ©²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µßµÞ°åÎÅ¤Ø¤Î¹×¸¥¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÆ»Ï©¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅòÂô»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÍº¾¡Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ø¤ÎÈÂÁ÷»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¡ÆâÃÏ¶è¤«¤éÉÂ±¡¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÉ¤ì¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÈÂÁ÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»º¶ÈÌÌ¤Ç¤Ï¡¢²£¼ê»Ô¤ä»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤Ê¤É¤ËÅÀºß¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¹©¾ì´Ö¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ä¡¢ÂåÂØ¥ë¡¼¥È¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î²£ËÙÆ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìËÌÃæ±ûÆ»¤ÎÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢¸©¶¤ò¤Þ¤¿¤°¡Ö¿¿¼¼ÀîÍº¾¡Æ»Ï©¡Ê»ö¶ÈÃæ¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Åç¡Á½©ÅÄ¤ò°ìËÜ¤ÎÀþ¤Ç·ë¤Ö¡ÖÅìËÌ¤ÎÇØ¹ü¡×¤Î´°À®¤Þ¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£