メーガン妃は、夫ヘンリー王子の「子どものような好奇心と遊び心」に強く惹かれたという。2018年に結婚した2人は、互いへの深い信頼と愛情を軸に、家庭や仕事においても創造性と楽しさを大切にしているそうだ。



【写真】アーチー王子とリリベット王女の写真を公開したメーガン妃

米ハーパーズ・バザー誌のインタビューでメーガン妃は、「彼は大胆で誠実に私を愛してくれます。彼は私が見ないメディアにも触れていますから、違った視点を持っているんです」と語り、「世界中で誰よりも私を愛してくれる人ですから、いつも私を守ってくれると確信しています」と述べた。



さらに、「ヘンリーには子どものような好奇心と遊び心があって、それに私はとても惹かれました。彼はそれを私の中にも引き出してくれましたし、それは私たちの人生のあらゆる場面に広がっています。仕事でも、遊び心を持って楽しみ、探求し、創造的でありたいと思っています」と語った。



ドラマ『SUITS／スーツ』で知られるメーガン妃は、ヘンリー王子との間にアーチー王子（6）とリリベット王女（4）を育てながら、自分らしい生き方を貫いている。「子どもたちと砂場で遊ぶことも、ショーの最前列で楽しむことも、どちらも私にとって大切です。外からの評価に左右されてしまうと、自分らしさを失ってしまいます」と語り、「人が私の働き方や献身ぶりを理解してくれると、どこにいても同じ姿勢でいることが伝わると思います」と続けた。



「子どもの学校の持ち寄り会でも、友人の出産祝いの準備でも、仕事でも、私は同じように誠実に向き合うようにしています。それが私のスタイルです」と語るメーガン妃の言葉には、家庭と仕事を両立しながらも、自分らしさを大切にする強い意志が込められている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）