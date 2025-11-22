試合が終わっても、体はまだ震えたままだった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月21日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が南4局で逆転の満貫を決めトップ。個人2連勝で、劇的な幕切れを演出した。

【映像】萩原、超レアなオーラス…逆転を決める瞬間

第1試合は瀬戸熊直樹（連盟）がオーラスに倍満ツモでマクられ、悔しい形の2着。続く当試合は東家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、萩原、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並びでスタートした。

東場は僅差の進行。東4局、萩原は渡辺の積極的な仕掛けを受けつつ、リーチで2000点のツモアガリ。微差ながらトップ目で南場へ進んだ。試合が動いたのは南3局、渡辺が満貫をツモり、萩原はトップ目を明け渡した。

そして迎えた南4局。800点差で渡辺を追う萩原はカン7筒待ちで満貫テンパイ。ここはダマテンを選択した。そこからカン5筒待ち、さらに6筒と2索のシャンポンへと形を変え、局面は一気に混沌とする。連荘を狙う茅森、逃げ切りたい渡辺、そして萩原。それぞれの思惑がぶつかり、3者が残り2枚ずつの勝負牌を巡る激戦となった。

最後は鈴木優がリーチを宣言し、全員テンパイ。超レアな“全員2枚山”のめくり合いに突入した。決着は一瞬だった。茅森が6筒を掴み、萩原が勢いよく牌を倒す。タンヤオ・一盃口・ドラ2の8000点で勝利を掴み取った。

試合後、萩原は「お、お、お疲れ様でした。あ、あ…。まだ緊張が…」と声を震わせながらコメント。「よく覚えていないな。怖すぎて」と南4局を振り返りつつ、「太君には打っちゃいけない。（試合が）終わっちゃうので」と、渡辺への最大限のケアを続けていたことを説明した。

さらに「めちゃくちゃ緊張した。すごくアガりたい思いが強かった。チームのためにも…」と胸中を吐露。加えて、先にインタビューを受けていた茅森の「楽しかった」という言葉に対し、「今一番苦しい中で笑って言えるメンタル…ありがとうございます」と深々と頭を下げた。

「『いつも心に麻雀を』と思っていますが、大事なことをMリーグだからと言って忘れちゃいけないと思いました」「勝っても負けても次が大事」と語った萩原。視聴者からは「ハギーかっこいい」「泣けるインタビュー」「謙虚すぎる」と称賛の声が相次いだ。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）3万7900点／＋57.9

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）2万9700点／＋9.7

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）1万7400点／▲22.6

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万5000点／▲45.0

【11月21日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋530.0（46/120）

2位 EX風林火山 ＋524.1（46/120）

3位 BEAST X ＋160.4（48/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲2.4（44/120）

5位 TEAM雷電 ▲68.7（46/120）

6位 U-NEXT Pirates ▲125.1（50/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲199.5（48/120）

8位 セガサミーフェニックス ▲253.3（46/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲267.7（44/120）

10位 EARTH JETS ▲297.8（46/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）